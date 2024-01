La defensa de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina en Bruselas del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha interpuesto dos resursos este martes: uno contra el auto en el que el juez Joaquín Aguirre decidía impulsar con una prórroga de seis meses la instrucción de una pieza separada del caso Voloh, en la que se le investigó por presuntamente pedir a un mosso información sobre si tenía alguna reclamación judicial que le impidiera viajar al extranjero, y otro contra la decisión del juez Manuel García Castellón de hacer lo propio con Tsunami Democràtic.

En el primer escrito argumenta que el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona dio por concluida la instrucción de esa pieza en abril del año pasado e incluye cuatro párrafos en alemán para protestar por una entrevista que el magistrado concedió a una televisión alemana y dejar caer que debería apartarse de la causa. En el segundo, califia de "absurda" la argumentación de García Castellón con la que explicaba que era irrelevante haber prorrogado la instrucción en julio de 2021 un día después de que venciera el plazo.

Aunque el escrito de Voloh materialmente recurre la prórroga de la instrucción de esa pieza del caso, prorrogada este lunes junto a la principal, centra su argumentación en la concesión del juez de una entrevista. De ahí que el abogado de Alay, Gonzalo Boye, utilice párrafos en alemán y le recuerde el deber de abstención. "Ahora que el titular de este Juzgado se dedica a dar entrevistas a la televisión alemana, sobre el presente procedimiento, creemos que resulta más útil transcribir la norma de referencia a dicho idioma para facilitar tanto al Juzgado como a los medios alemanes la desviación que representa prorrogar una instrucción que finalizó por el dictado, por el propio juez, del auto de transformación en procedimiento abreviado, hecho que sucedió hace casi un año", afirma.

Añade que "la concesión de la entrevista a la televisión alemana, y el contenido de la misma, será objeto de planteamiento separado, pero, desde ya se anuncia el deber de abstención del titular de este Juzgado ante lo inaudito que resulta que un juez conceda entrevistas y hable, sin tapujos, sobre un caso del que está conociendo".

Artificiosa

Crítica la forma en que se ha instruido el caso y vuelve a insistir en el verdadero objeto del escrito, al señalar que considera "posible que la confusión provenga de los compromisos mediáticos que tenga el titular de este Juzgado que le hayan llevado a adentrarse en el dictado de esta y otras resoluciones que poco o ningún apego a la legalidad tienen". Salvo que se pretenda mantener abierta "de forma artificiosa". "Solo una instrucción prospectiva, carente de cualquier base legal y constitucional, puede llevar ya siete años sin que se haya alcanzado a nada razonable, mucho menos a algo serio y que no resulte del todo fantasioso", sostiene la defensa.

El escrito niega uno de los argumentos del magistrado para prorrogar al instrucción, como que sea necesaria mantener la instrucción abierta a la espera de que la Audiencia Provincial de Barcelona resuelva los recursos de apelación presentados por el propio Alay, porque o bien ya lo han sido o su interposición no es suspensiva del procedimiento. De ahí que si se dictó el auto de transformación del procedimiento y se dio por concluida la instrucción debe estarse a esa resolución, sostiene.

Tsunami

En contra de la prórroga de Tsunami Democràtic, el abogado asegura que "una vez más" ve "cómo se introducen datos, relatos y supuestos hechos que no solo no se corresponden con la realidad, sino que, además, no deben ser incluidos en un auto de prórroga de la instrucción pero que sirven para alimentar un relato mediático que impida ver la realidad de las irregularidades, constitutivas de nulidad, que padece este procedimiento".

Además, rechaza la argumentación del juez y compara la ampliación de la instrucción con la de una prórroga de una prisión, que o se realiza antes de su cumplimiento o el preso debe ser inmediatamente liberado.