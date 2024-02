Trenes para la red de Cercanías, plazas en centros educativos, más de 8.000 millones de los fondos Next Generation e inversiones en la red de transporte que gestiona la propia Comunidad de Madrid. Este miércoles el Ejecutivo, a través de su delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reivindicado su participación en el desarrollo socioeconómico de la región mediante el desglose de las inversiones realizadas en 2023, confrontando así las acusaciones de la presidenta madrileña, que después de varios años criticando que el Ejecutivo central no hace nada por Madrid, ha variado su discurso y dice que ya no pide a Pedro Sánchez "que ayude pero sí que al menos no estorbe".

La última vez que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se refirió al delegado del Gobierno en público fue para decir que no están en sus respectivos cargos "para ser amiguetes". No era una declaración de guerra, pero sí un no rotundo a reunirse con él, mientras el delegado escuchaba entre el público y escuchaba las risas contenidas de los asistentes. Minutos antes había denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez ponía "todo su empeño en asfixiar a Madrid y ponerle cerco". Este miércoles, Francisco Martín, sin referirse a la presidenta pero dirigiéndose a ella, ha reivindicado las inversiones del Ejecutivo central "frente a la política de fuegos artificiales”. “Madrid avanza. Sí, junto a España. Madrid avanza si España avanza”, ha señalado Martín mientras hacía un balance de la acción del Ejecutivo central por áreas, aludiendo así a la máxima que repite la dirigente madrileña de que la región que preside tiene muy buenos datos a pesar de que el Gobierno intenta descapitalizar la Comunidad mientras "Madrid da sentido a la nación". Martín ha insistido en que Madrid es una "región profundamente desigual", algo que repite en los actos públicos para desmarcarse de los datos macroeconómicos más positivos que destaca siempre Ayuso. La subida de las pensiones o medidas como la implantación del Ingreso Mínimo Vital, que "han beneficiado a 193.606 madrileños", son las dos primeras iniciativas que ha destacado. Pero en seguida ha pasado a la Educación, cuya gestión es competencia de las comunidades autónomas. El delegado ha afirmado que el Gobierno ha invertido 205,7 millones de euros en becas que han llegado a alumnos de la región, y que gracias a los fondos europeos se han creado en la Comunidad "5.250 nuevas plazas gratuitas para niños y niñas de 0 a 3 años, y 35.461 nuevas plazas de FP en 214 institutos de 58 municipios de la región". El PSOE madrileño procura de vez en cuando recordar que algunas de las promesas o proyectos ya ejecutados de la Comunidad están financiados por el Gobierno o que este tiene alguna participación a través de los fondos europeos. Juan Lobato, por ejemplo, ha reivindicado en la cámara autonómica en alguna ocasión que el 85% de los proyectos de innovación de la región están financiados con fondos europeos y que el Gobierno de Ayuso solo se hace cargo del 15% restante. Según Martín, la Comunidad de Madrid ha recibido 8.806 millones de euros de los Fondos Next Generation, lo que en su opinión "demuestra que la región está siendo especialmente bien tratada” en el reparto de los fondos del Plan de Recuperación, una cuestión que ha sido muy criticada por el Gobierno regional en los últimos meses: "Solo a través de los fondos ejecutados de forma directa por los organismos de la Administración General del Estado, ya tiene más de 52.400 proyectos en marcha", señalan desde la Delegación de Gobierno. La financiación europea también ha servido para modernizar la red de Cercanías de Madrid y Martín no ha dudado en deslizar que los 560 millones licitados suponen "un tercio del total de toda España". Estas inversiones, sin embargo, no están directamente dirigidas a la mejora de la red que tantos problemas da en Madrid sino a la remodelación de la Estación Clara Campoamor-Chamartín, donde no solo llegan los trenes de Cercanías. Pero esos fondos también se han destinado a la terminal ferroviaria de Vicálvaro "para la mejora de las líneas C2 y C7 de cercanías o a la ampliación de la línea que llega a Soto del Real. Las Cercanías son un campo de batalla política. Las cientos de incidencias que se registraron en 2023 le han valido al PP para reivindicar con mayor insistencia las inversiones en el plan de mejora de la red que está planificado pero que insisten que no se ejecuta. Martín, siguiendo los datos del Ministerio de Fomento, asegura que la inversión prevista se eleva ya a 7.116 millones de euros y que 4.800 "ya se encuentran movilizados". De este presupuesto saldrán los 153 trenes nuevos que previsiblemente se incorporarán este 2024 a la red regional. A esto suma en este balance que los abonos de transporte están en parte financiados por el Ejecutivo, que la ampliación del servicio de Bicimad o la electrificación de la flota de autobuses en el Ayuntamiento de Madrid reciben también fondos estatales y que lo mismo ocurre con la ampliación de la red de Metro o la compra de equipos de alta tecnología sanitaria, entre otros proyectos que se desarrollan en la región, como la Operación Campamento.