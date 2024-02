Podemos endurece su discurso contra los jueces y reta a Pedro Sánchez elegir entre "la mayoría democrática o la dictadura judicial", un término que ha atribuido directamente al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, tras el revés que sufrió este martes la ley de amnistía y las actuaciones judiciales de los últimos días.

En estos términos se ha pronunciado la secretaria general de la formación, Ione Belarra, en su intervención previa al Consejo Ciudadano Estatal (CCE), donde señalado que esta semana el Ejecutivo "ha exhibido una debilidad extrema en un momento en que la derecha se está rearmando en torno a la amnistía" tras "perder una votación clave". "Tenemos un Gobierno donde solo manda el PSOE, sin brújula ideológica ninguna", ha reprochado Belarra, en una crítica dirigida también a Yolanda Díaz, a quien le acusan de plegarse a las tesis socialistas.

La dirigente de Podemos, que en esa misma intervención ha ungido a Irene Montero como candidata a las elecciones europeas, sitúa así a Junts dentro de la "mayoría democrática" después de que el partido de Carles Puigdemont devolviese la norma a la Comisión de Justicia por el 'no' del PSOE a apoyar su enmienda para que el terrorismo también fuera amnistiado. Una enmienda que tampoco apoyó Podemos, que ahora responsabiliza a los socialistas de la caída de la norma.

"No soy la única que piensa que el presidente de Gobierno y el PSOE se está arriesgando demasiado pensando que en España solo mandan ellos y que pueden gobernar con mayoría absoluta", ha considerado Belarra. "Es crucial que entendamos que en este bloque nos necesitamos todos", ha continuado, advirtiendo de que "este debate no va sobre amnistía sí o amnistía no, va de democracia o dictadura judicial".

Contra García Castellón

En este punto, la dirigente ha empleado gran parte de su discurso para cargar directamente contra el juez de la Audiencia Nacional que investiga a Puigdemont con posibles delitos de terrorismo: "Lo que está haciendo el juez García Castellón, que no es otra cosa que un cargo más del PP, es dictadura judicial". "Este señor se piensa que tiene derecho a mandar más que el Parlamento, que los representantes elegidos por la ciudadanía. Es gravísimo y un ataque frontal a la democracia española". "Puedes estar de acuerdo o no con la amnistía pero el Parlamento tiene derecho a legislar, y ahí nos tienen que encontrar a todas las demócratas".

La también exministra ha advertido de que "el bloque de la derecha está preparando una ofensiva judicial salvaje contra la ley de amnistía, y frente a los jueces absolutistas que quieren mandar más que el Parlamento, los demócratas tenemos que permanecer unidas". En este punto, ha cargado contra los socialistas por su gestión de la ley de amnistía: "Estamos ante un PSOE carente de toda claridad ideológica que ha cerrado el acuerdo sin ninguna convicción, solo porque necesitaba los votos de Junts para gobernar"."Tenemos un Gobierno donde solo manda el PSOE sin brújula ideológica ninguna".

En relación con la reunión entre Félix Bolaños y Esteban González Pons en Bruselas para renovar el CGPJ, Belarra ha defendido que "lo que le gustaría" al PSOE es la "vuelta al bipartidismo", pero ha llamado a elegir entre "bloque democrático o derecha autoritaria". "El PSOE tiene que hacer una elección".