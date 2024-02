El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afeado este domingo al presidente de la Xunta y candidato a la reelección, Alfonso Rueda, el "gigantesco insulto" de decir que Vox no tiene un sitio en Galicia y ha confesado que no sabe si las siglas "tienen o no cabida", pero desde luego que "las ideas sí", ha afirmado rotundo.

En un mitin en un conocido hotel lucense, donde ha arropado a Álvaro Díaz-Mella, candidato a la presidencia de la Xunta, Abascal ha recordado que la organización política que encabeza ya la ha "liado parda en muchos sitios", por lo que a día de hoy "nos falta algún que otro lugar". Y ya se dijo que "no íbamos a entrar en sitios mucho más complicados", y no se ha cumplido, como en el caso de Andalucía, ha citado. "Donde Vox entra se marca la diferencia", ha apuntado Abascal, que ha pedido cesar en esa actitud de repetir que "Vox no va a entrar en Galicia, imposible", para acto seguido recordar que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que en esta jornada tiene dos mítines en Mos y Ponteareas (Pontevedra), se equivocó en las generales al estar "más preocupado" de "cómo deshacerse de Vox" en lugar de centrarse en echar al actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Abascal ha animado a un "voto valiente, no acobardado", contra la "resignación, de pensar que nadie se puede cambiar". "Hay que votar por Galicia, hay que votar por España", ha arengado Santiago Abascal. "Sin miedo a nada ni a nadie. Viva Galicia y viva España. Muchas gracias", ha concluido. Díaz-Mella, en su intervención, ha apuntado que el 18 de febrero se juega el futuro de Galicia y, por tanto, hay que "ser valientes y apostar por un cambio de rumbo".