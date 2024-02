Horas después de que la Junta los fiscales del Tribunal Supremo haya informado de que cree que hay indicios suficientes para que la Sala Segunda impute por terrorismo a Carles Puigdemont, el Gobierno de Pedro Sánchez ha acusado al PP de "trivializar" esa lacra olvidando "los gravísimos atentados" cometidos por ETA y el yihadismo en España.

El asunto ha centrado una parte de la sesión de control al Senado, cuando la senadora del PP Mari Mar Blanco, cuyo hermano, Miguel Ángel, fue asesinado por la banda terrorrista, ha lamentado que el PSOE considere ahora que hay un "terrorismo bueno y un terrorismo malo". Blanco ha lamentado que los socialistas hayan cedido ante la exigencia de Junts para modificar el texto de la ley de amnistía, para que queden fuera de la medida de gracia el terrorismo “siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa" haya "causado violaciones graves de derechos humanos". "¿Cuál es la diferencia para ustedes entre el terrorismo bueno y el terrorismo malo?", ha lanzado la senadora al ministro del Interior. Marlaska, amenazado por ETA durante varias décadas en su etapa como juez, le ha respondido: "Yo, como usted, nunca me he arrodillado ante el terrorismo. Yo, como usted, sé perfectamente lo que es terrorismo y lo que no es terrorismo".

#EnDirecto | Marimar Blanco (PP): "Han inventado un terrorismo bueno para seguir arrodillados frente a los independentistas"



Marlaska: "Yo no me he arrodillado nunca ante el terrorismo. Yo, como usted, sé perfectamente lo que es terrorismo y lo que no" pic.twitter.com/jmcpNAGZMx — Europa Press (@europapress) 6 de febrero de 2024

En su réplica, la senadora del PP le ha dicho que "debería saber" que el terrorismo "ni se tapa ni se perdona, sino que se investiga". "Pero usted de esto ni se acuerda. Ha pasado usted de ser un juez admirado a ser un ministro a las órdenes del autoproclamado juez Pedro Sánchez", ha afirmado. Blanco cree que ese retoque en la ley de amnistía supondrá la salida a la calle de un centenar de terroristas. "¿En qué momento decidió usted abandonarnos?", le ha preguntado sobre la admiración que hubo durante años en el PP por Marlaska cuando estaba en la Audiencia Nacional.

Marlaska ha contestado que "lo peor que se le puede hacer a las víctimas y su memoria es confundir hechos que no tienen relación con el terrorismo". "Usted y yo vivimos décadas horribles (...) Pero no se puede trivializar con lo que es terrorismo. Aquí en nuestro país hemos sufrido graves atentados, gravísimos, tanto de ETA como el yihadismo y los que son víctimas, que son referentes para este Gobierno, para mí y para usted, sabemos lo que es terrorismo y lo que no es terrorismo", ha sostenido. "Senadores, no minimicen el concepto de terrorismo tras la historia de este país. ¿Les van a decir ustedes a las víctimas del terrorismo de este país que todo es terrorismo? Yo no voy a ser esa persona, porque sé perfectamente, como lo sabemos todo, lo que es y lo que no es terrorismo", ha remachado.

Robles pide no hablar de "espionaje" a independentistas

También se ha hablado de los independentistas catalanes en otra pregunta lanzada por el senador del PP Antonio Silván a la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre el "espionaje" del Gobierno de Pedro Sánchez a líderes soberanistas, entre otros, el 'president', Pere Aragonès. Robles ha pedido al PP que no hable de "espionaje" porque "ofende" a los trabajadores del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y al poder judicial, que autoriza esas acciones. La ministra también ha recordado al PP que debería no hablar en esos términos cuando "tiene cargos públicos imputados por espionaje", en referencia a la operación Kitchen, supuestamente urdida desde el Ministerio del Interior para evitar que la investigación del 'caso Bárcenas' salpicara al partido conservador y a Mariano Rajoy.