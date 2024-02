"Esto no sucedería, cierto. No haríamos cesiones inaceptables". Así ha respondido el vicesecretario general de Política Autonómica y Muncicipal del PP, Elías Bendodo, a la carta que el expresident y ahora eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, envió al resto de eurodiputados de la Eurocámara asegurando que si su partido hubiera hecho presidente del Gobierno a Alberto Núñez Feijóo, no se le estaría investigando por un delito de terrorismo ni se abriría la puerta a hacerlo por el de alta traición. "El separatismo ayer dijo que si Feijóo fuera el presidente del Gobierno esto no sucedería, cierto, cierto, esto no sucedería", ha afirmado en una rueda de prensa en Barcelona y, tras varias preguntas, ha explicado que se refería a que no haría "concesiones inaceptables", en referencia a la ley de amnistía.

Además, acompañado del presidente del partido en Cataluña, Alejandro Fernández, y también del líder del grupo municipal, Daniel Sirera, Bendodo ha tenido que responder de nuevo a las especulaciones sobre los contactos que tuvieron con los posconvergentes tras la amnistía. El popular ha defendido la "capacidad" de la actual dirección de los populares de "hablar con todo el mundo", algo que considera que entra dentro de la "normalidad", pero ha hecho una distinción entre "hablar", "negociar", "pactar" y "ceder", cuatro pasos que considera que no tienen nada que ver. "Hemos llegado a hablar", ha reconocido ante Sirera, que se reunió -y ya ha sido reconocido por ambas partes- durante el mes de agosto con los dirigentes de Junts Josep Rius y Albert Batet. Puigdemont: "Si hubiésemos hecho presidente a Feijóo, todo esto no pasaría" "Entra dentro de la normalidad que dos personas del ayuntamiento. Si ha habido otros dirigentes en otros ayuntamientos o parlamentos que han hablado se tienen que enmarcar dentro de la normalidad política", ha sostenido sin negar que el de Sirera fuera el único contacto -sin quererlos cuantificar-, aunque ha asegurado que no le "consta" que ninguno de estos fuera con el mismo Carles Puigdemont o el secretario general de Junts, Jordi Turull. Preguntado específicamente por si teme que Puigdemont haga públicos estos supuestos contactos -en su carta dejó entrever que ya se hablaría de ello cuando tocara-, Bendodo ha salido al paso alegando que no tienen "nada que ocultar". Candidato a la Generalitat Por otra parte, el vicesecretario del PP ha evitado dar por confirmado a Alejandro Fernández como el próximo candidato del PP a la Generalitat de Cataluña, a pesar de estar compartiendo atril con él. A preguntas de la prensa, el vicesecretario nacional de los populares ha alegado que las elecciones catalanas aún no están convocadas y que ahora están "centrados en las elecciones gallegas" y con el calendario electoral de este año, que también pasa por el País Vasco y el Parlamento Europeo. "El tema orgánico se abordará en su momento", ha respondido, evitando poner una fecha concreta a la celebración del congreso del partido para decidir la dirección autonómica de la formación y el próximo candidato a las elecciones, que lleva aplazado más de un año. "Se abordará en su momento, habrá tiempo, no hay fechas", ha despachado. Por su parte, preguntado Fernández por si quiere seguir como candidato, el actual líder de los populares catalanes ha tachado de "pueril" y "cutre" hablar ahora de él, cuando hay problemas como "la sequía o la agricultura". "Lo otro ya llegará y ya me pronunciaré", ha manifestado, tras una rueda de prensa que ha juntado dirección nacional, autonómica y municipal; algo que parecía inpensable hace tan solo unos meses, con la guerra interna aún muy latente. Sin embargo, se ha podido palpar la tensión por los contactos con Junts -algo que Fernández criticó abiertamente- y por su futuro como líder en Cataluña.