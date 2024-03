Los Comuns mantienen el 'no' a los presupuestos tras rechazar la última oferta del Govern sobre el Hard Rock

Los Comuns no se mueven del 'no' a los presupuestos. El debate en el Parlament ya ha empezado y el grupo presdido por Jéssica Albiach considera que la última oferta que ha pleantado el Govern de Cataluña sobre el Hard Rock no sirve para frenar el plan urbanístico. Aseguran que la moratoria que les han puesto encima de la mesa de proyectos de alto consumo de agua no tendría un impacto sobre el macrocomplejo de Vila-seca y Salou, que el president Pere Aragonès no está dispuesto a echar el freno al proyecto y que tampoco está asegurada la vía para desincentivarlo recortando los beneficios fiscales previstos para negocios del juego.

Pese que aseguran que están dispuestos a continuar hablando hasta el momento de la votación, prevista para primera hora de esta tarde, el tiempo se agota. Hasta el punto, que la consellera de Economia, Natàlia Mas, ha arrancado su intervención en el hemiciclo advirtiendo de todo lo que está en riesgo si los Comuns tumban las cuentas.

El Govern ha hecho llegar en las últimas horas una oferta a los Comuns que, si bien no supone un freno al Hard Rock, sí que proponen varias medidas para restringir el sector del juego. La primera, el compromiso de que el Govern hará un decreto de "planificación del juego" para endurecer la regulación de las máquinas recreativas, las terminales de apuestas y la instalación de nuevos salones de juego. La segunda, el impulso de una ley para "modificar el tipo impositivo aplicable a los casinos" que, según fuentes de la Generalitat, sería "subir" la carga fiscal a estos establecimientos de juego.

Finalmente, esta última oferta, incluía la disposición del Govern a una moratoria a los proyectos urbanísticos de alto consumo de agua, como el Hard Rock. El problema es que, desde el propio Govern, admiten que difícilmente hubiera fectado al complejo turístico de Vila-seca y Salou porque está en una zona de Catalunya en la que no hay sequía.

Es "una broma"

Este última oferta del Govern no ha convencido a los Comuns. Fuentes del partido de Jéssica Albiach consideran demostrado que Aragonès no quiere ningún acuerdo que suponga frenar el plan urbanístico del Hard Rock. La moratoria propuesta, que no afectaría al proyecto con el argumento de que no hay emergencia por sequía en el Camp de Tarragona, les parece “una broma”. “No quieren frenar ni el PDU ni el contrato de compra”, aseguran.

Y sobre la ley registrada para revertir los beneficios fiscales previstos una vez el Hard Rock se pusiera en marcha, aseguran que solo les ofrecen una “comisión para estudiarlo”, al mismo tiempo que aseguran que desde el Govern han llamado a los inversores para preguntar “qué fiscalidad estarían dispuestos a aceptar”. Por todo ello, el grupo de Albiach se reafirma en el no y acusa de nuevo al Executiu de no ser capaz de moverse “de todo lo que le pide el PSC”.