Sáenz de Santamaría llama a la autosuficiencia de España y la UE en la geopolítica mundial actual

Dijo que se iba, se fue, y dice que no va a volver, parece que no volverá. Pero la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, plenamente dedicada ahora a la abogacía en Cuatrecasas, sigue siendo una voz autorizada para hablar de política nacional e internacional. Así lo ha demostrado este miércoles en el foro ADEA, organizado en Zaragoza, con un intenso análisis de la geopolítica mundial y con la firme convicción de que la autosuficiencia de España y de la Unión Europea pueden marcar su papel en el desarrollo mundial de los próximos años.

"La geopolítica es la gran preocupación de los empresarios hoy en día", ha iniciado Sáenz de Santamaría, que ha asegurado que se vive en estos momentos "un cambio de era", fomentado por "el impacto masivo de la Inteligencia Artificial" y por "un mundo multipolar, marcado con la batalla clásica entre la potencia que estaba y la que emerge". En esas posturas ha colocado a Estados Unidos y China, mientras que de Rusia ha señalado que "no es potencia económica ni militar, pero piensa como un imperio y actúa como un servicio secreto". De ahí su peligro, en una confrontación global "que recuerda a la Guerra Fría".

El escenario de este 2024 no se entiende sin el 2020 en el que el coronavirus cambió para siempre nuestra forma de entender el mundo. "La pandemia hizo a todo el mundo darse cuenta del despertar de un problema: la ruptura de la cadena de suministros", ha señalado la exvicepresidenta, que ha mantenido que tras esa crisis "los estados son más conscientes a la hora de asegurar esos suministros y controlan mejor sus relaciones con los países amigos". Todo ello ligado al concepto de seguridad, "en todos los aspectos", que también se desarrolla con esas alianzas cada vez más fuertes, sobre todo con raíces geográficas. Desde la pandemia, los estados son "más intervencionistas y proteccionistas", y eso se nota, según Sáenz de Santamaría, en "una mayor regulación y con más presencia de Agencias Públicas". "La Unión Europea es hoy una potencia sobre todo reguladora pero los estados deben entender que la regulación cotiza en bolsa", ha manifestado la exdiputada del PP, que ha también ha señalado que las inversiones llegadas de países extranjeros son "poder blando, capaz de dirigir el rumbo de industrias o sectores".

Para llevar a cabo estas medidas, y lejos de fiarlo todo a las previsiones económicas para los próximos tiempos, Sáenz de Santamaría ha llamado a "acostumbrarse a gestionar la inestabilidad y tener siempre un plan B". "Hay que planificar desde la tendencia pero sin olvidar posibles alternativas", ha destacado, solicitando a los gobernantes la necesidad de "consenso para hacern políticas y para generar un proyecto de país que perdure en el tiempo". Para la exvicepresidenta, unas acciones que solo se pueden llevar a cabo desde "la moderación y la gestión".

Más gestión y menos política

"La gestión es muy importante y más en un momento en el que el diálogo político no interesa a los jóvenes". Tajante, Sáenz de Santamaría ha reclamado en ese proyecto de país "políticos que saquen la gestión adelante por encima de los mensajes, y que sean caoaces de mostrar las prioridades y los elementos para alcanzarlas". En esa coctelera -expresión muy utilizada por la expolítica- caben "la política fiscal, el presupuesto y la regulación, dirigido todo hacia los objetivos puestos". ¿Dónde no se ha hecho bien? "Creo que la transformación de la economía con los fondos europeos no ha sido buena", ha criticado.

Desde fuera del círculo mediático, Sáenz de Santamaría ha considerado que desde la crisis de 2008 ha habido "varios nacimientos de de populismo político que son pura demagogia", y cree que eso ha llevado a "un deterioro continuo de la confianza que el ciudadano tiene en las instituciones y en la democracia". Para la antigua mano derecha de Mariano Rajoy, la democracia "no es solo responsabilidad de los políticos sino de toda la sociedad", y ha asegurado que hoy en día "está en juego el único régimen viable y respetable". "Estados como Rusia buscan socavar las democracias occidentales para demostrar que tienen la misma legitimidad", ha advertido Sáenz de Santamaría, que ve en "ese clima de desconfianza" un filón para que se altere la situación.

Como retos para evitar que la perspectiva mundial se descontrole en exceso, Sáenz de Santamaría ha citado "la regulación de la Inteligencia Artificual, la transición energética y la gestión del talento", todos ellos marcados por infinitas variables que dibujan el mapa político internacional en la actualidad. "Debemos ser más flexibles y educar a los jóvenes en la flexibilidad, porque esta generación será la que menos utilice los conocimientos aprendidos en la universidad", ha concretado la exvicepresidenta.

En un futuro a corto plazo marcado por las numerosas elecciones a lo largo y ancho del planeta, la exvicepresidenta del Gobierno de España ha advertido de que "la decisión de los ciudadanos estadounidenses puede marcar la salud de la democracia" y ha deseado que Estados Unidos se mantenga con fuerza en el mapa internacional, "porque Rusia ya ha dicho que su guerra es contra los valores occidentales". Sobre la demografía, actor que afecta más a la política de lo que se piensa según Sáenz de Santamaría, se ve como la Unión Europea "va a necesitar inmigración, por lo que hay que plantear una política común e inteligente en este aspecto".