Aragonès utilizará el Senado para relanzar ante el PP su apuesta por el referéndum

Si por algo se ha caracterizado hasta ahora la precampaña electoral del president Pere Aragonès es por la hiperactividad. En apenas dos semanas ha formulado ya varias propuestas de calado, ha concedido numerosas entrevistas, ha retado a sus rivales a debates 'cara a cara' e incluso ha tenido tiempo para vivir un encontronazo con la Junta Electoral Central (JEC). Es por este motivo que, cuando el PP convocó otra sesión en el Senado con los presidentes autonómicos para abordar la amnistía, Aragonès no dudó en confirmar que acudiría a la cita. El president de la Generalitat no jugará en casa, sino todo lo contrario, pero la Cámara Alta le dará un altavoz potente para formular sus grandes propuestas de campaña, que es justo lo que necesita ahora.

Este lunes, cuando sea su turno de palabra, volverá a defender el referéndum de autodeterminación, ahora que tiene una propuesta concreta para hacerlo. Y no sería extraño que defienda también una financiación singular catalana, teniendo en cuenta que sus interlocutores serán los presidentes autonómicos con los que comparte el régimen de financiación común actual. Que tiene ganas de acudir al Senado quedó claro el jueves cuando, en una reacción poco habitual en él, intentó 'calentar' la cita: "Trolear al PP siempre apetece", dijo. "Confrontar con el PP no le da ningún miedo, sino todo lo contrario", afirma una voz de la Generalitat.

En la campaña electoral, el principal riesgo al que se enfrenta el president y su partido, ERC, es que el tablero político se polarice en torno al principal candidato anti 'procés', Salvador Illa (PSC), y el candidato que representa más el otoño caliente de 2017, Carles Puigdemont (Junts). Es por esto que los republicanos han iniciado la batalla electoral disparando en todos los frentes: el de formular propuestas, pero también el buscar el cuerpo a cuerpo con socialistas y posconvergentes. Y en la estrategia de hacerse escuchar, la sesión del Senado de este lunes era una oportunidad que el equipo de campaña del president no podía desaprovechar.

En su discurso, explican fuentes del Palau de la Generalitat, Aragonès volverá a defender la amnistía como primer paso para la solución del conflicto político catalán y, de nuevo, volverá a vincularla al referéndum. "Hay que poner en el centro la resolución del conflicto", explican estas fuentes. Es decir, expondrá que si el independentismo ha sido capaz de llevar al PSOE hasta una amnistía que no hace tanto denostaba, también será capaz algún día de forzarle a una consulta. Y a diferencia de la última visita que el president hizo al Senado en octubre de 2023, esta vez irá con una propuesta específica para convocar la votación.

Así, Aragonès se plantará en la Cámara Alta, espacio teóricamente diseñado para abordar las cuestiones territoriales, con una propuesta para celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña a través del artículo 92 de la Constitución. Una idea que de entrada nadie debería poder tachar de órdago, ya que plantea hacerlo dentro de los cauces legales. Y es que este ese el punto actual del viaje ideológico que ha hecho ERC: de la unilateralidad a una vía posibilista inspirada en Escocia, el ejemplo más próximo de un referéndum en Europa.

Financiación singular

La otra gran propuesta que ha formulado el president en campaña, y que este lunes podría recuperar también en el Senado, ha sido la de una financiación singular para Cataluña que pasa porque la comunidad recaude todos sus impuestos para, luego, pactar una cuota de solidaridad con el Estado. Esta es otra muestra de la estrategia posibilista de ERC: recuperar el debate sobre la financiación, aunque sea para reclamar un modelo a la vasca que difícilmente encontrará receptividad en el PSOE y, aún menos, en el PP.

Pero que en el Senado no haya receptividad a sus propuestas en estos momentos no solo no es un problema para Aragonès, sino que puede llegar a ser un estímulo. Entre la delegación popular se espera la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El president, en el pasado, no ha dudado en polemizar con la líder madrileña cuando ha considerado que le convenía. Es esa técnica de las artes marciales por la cual intentas utilizar la fuerza del oponente para intentar proyectar la tuya.

Se quedará a escuchar

A diferencia de su primera visita al Senado, que fue 'exprés', esta vez Aragonès sí se quedará a escuchar al resto de líderes autonómicos que también hagan uso de la palabra. La anterior vez, el president habló el primero y luego se fue, lo que suscitó muchas críticas. La explicación que entonces se dio desde la Generalitat es que por la tarde tenía que estar en Barcelona para reunirse con un comisario europeo. En esta ocasión, se quedará. No habrá motivos para que toda la atención no se centre solo en el mensaje.

Aragonès decidió adelantar las elecciones cuando se confirmó que no tendría presupuestos y porque entendió que el momento político le beneficiaba, ya que la amnistía desgastaba al PSC y Puigdemont aún no podía regresar de Bélgica. Sin embargo, no todo el plan ha salido como esperaba. Puigdemont será finalmente el candidato de Junts y esto, según las encuestas, ha movilizado a su electorado. Pese a todo, desde el Govern aseguran que ERC se mantiene en la pugna. El objetivo de los republicanos es también movilizar esa parte de su electorado que le permita dar un salto de calidad en la batalla.

La CUP quiere que se explique... pero en el Parlament

Antes incluso de asomarse al atril del Senado, el viaje de Aragonés ya ha suscitado las primeras reacciones. La candidata de la CUP al 12-M, Laia Estrada, ha instado este domingo al president a dar explicaciones sobre la ley de amnistía en el Parlament en lugar de en el Senado, y ha manifestado sus dudas sobre esta norma por los "agujeros" que plantea y porque será aplicada por jueces del "régimen del 78". También se ha pronunciado el candidato del PP, Alejandro Fernández, para decir que no espera "absolutamente nada" de la intervención del president.

Suscríbete para seguir leyendo