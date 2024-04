PP y Vox reprochan a Moncloa que no informe del espionaje de Marruecos ni la injerencia rusa en Cataluña

El Gobierno ha comparecido este martes en el Congreso para informar del estado de la Seguridad Nacional, y la oposición le ha reprochado, más que los datos, las elusiones. O sea, cuestiones clave que colean desde hace dos años, sobre todo mirando a Rabat y a Moscú, pero también a Barcelona, y a un software malicioso llamado Pegasus.

Ha quedado claro, no obstante, en la Comisión MIxta de Seguridad Nacional de la Cámara Baja que la acumulación terrorista en el Sahel, los conflictos de Ucrania y Oriente Medio, el auge del narcotráfico y el crimen organizado, la inmigración irregular, la lluvia de bulos y desinformación y el potencial de la inteligencia artificial para desestabilizar la democracia son ahora las principales amenazas para España.

Pero han importado las cuestiones pendientes, algunas de ellas traídas a los debates del presente. La que más, Cataluña y los lixiviados del trámite de la amnistía, que se han colado en la sesión. El portavoz popular, Rafael Hernando, ha acusado al Ejecutivo de borrar del radar de la seguridad nacional la injerencia del Kremlin en el procés, los contactos del entorno de Carles Puigdemont con agentes rusos. Hernando ve alusiones a estre asunto en el Informe de Seguridad Nacional de 2022 y no las ve en el más reciente, de 2023. "Esto se ha borrado", ha dicho, para expresar su sospecha de que el Gobierno quiere anular la investigación policial y judicial del caso Voloh.

El compareciente socialista Óscar López, director del Gabinete de presidencia del Gobierno, ha defendido la "política de reconciliación y convivencia de este Gobierno" en Cataluña. Y de la defensa ha pasado al ataque. López ha recordado que el balance PP/PSOE en materia de secesionismo catalán es "2 a 0", o sea, dos referendos independentistas gobernando el PP y ninguno con los socialistas. "Ustedes vienen alimentando la catalanofobia desde hace décadas intentando obtener votos", ha concluido López este capítulo.

Marruecos

Desde el comienzo ha marcado la sesión el enfado del PP por que el Gobierno no contara a la comisión en su dia el Informe de Seguridad Nacional de 2022. Óscar López ha explicado que ese informe se aprobó en abril de 2023, y que se convocaron elecciones municipales y generales, y que vino luego la formación de Gobierno... Pero a Hernando le ha parecido que hoy se usaba un informe actual para camuflar el precedente. La sesión de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional ha tenido lugar en este martes de 2024; Óscar López ha traído el último informe estatal sobre la materia, que es de 2023; pero son las cuestiones de 2022 por las que el PP, Vox y formaciones a la izquierda del PSOE han acusado al Ejecutivo de no hablar de lo importante.

Así, por ejemplo, Marruecos. La operación híbrida de Marruecos con la entrada en Ceuta en 48 horas de 2022 de 12.000 jóvenes migrantes irregulares, el ataque al móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Pegasus, e incluso unas recientes maniobras navales marroquíes muy cerca de Canarias han integrado preguntas y reproches de la oposición.

"Marruecos persiste en el cierre de fronteras de Ceuta y Meilla" y "Marruecos desata un proceso de confrontación que ustedes no mencionan", ha acusado Hernando, que también ha deplorado que "sobre el giro copernicano en la política con Marruecos no se consultó con nadie, no se informó al parlamento", como también que "tres gigas de información fueron descargados del teléfono del presidente del Gobierno y ustedes no han hecho ninguna mención".

Óscar López ha contestado que el asunto del ataque al móvil de Sánchez "está se puso en manos de la Justicia, y la Justicia dirá lo que tenga que decir", y en general ha querido zanjar el tema marroquí lanzando una pregunta: "¿En interes de quién está que España tenga mala relación con Marruecos? Eso es no tener los pies en el suelo, no tener sentido común".

ETA y los bulos

"ETA no existe, señor Hernando, y, por cierto, tampoco estuvo detrás del 11-M", ha espetado Óscar López al portavoz del PP en una de sus respuestas más celebradas por los socialistas. Rafael Hernando había acusado al Gobierno de borrar del Informe de Seguridad Nacional las alusiones a ETA y sus crímenes sin resolver. "Quizá son sus compromisos con los socios de legislatura lo que les haya llevado a seguir este proceso de blanqueamiento", había dicho.

Pero la portavoz socialista Zaida Cantera ha citado en su turno cinco menciones a ETA, esas investigaciones y sus vícitimas que sí se mencionan en el actual Informe de Seguridad Nacional, en el apartado de "terrorismo autóctono".

Del otro terrorismo, el yihadista, ha hablado más Vox. Su portavoz Ignacio Gil Lázaro ha unido a la llegada de migrantes "el terrorismo yihadista, que es una amenaza real para España y que en ámbitos radicalizados de la inmigración encuentra caldo de cultivo".

Vox, por cierto, ha sido repetidamente aludido cuando se ha hablado de desinformación y de bulos. Y el diputado de la formación de ultraderecha ha acusado al Gobierno de ser el principal emisor de desinformación. "La principal amenaza que hay para la seguridad de España es el propio gobierno", ha sentenciado Gil Lázaro.

En su primera intervención, el jefe del Gabinete de Presidencia había señalado la desinformación entre las principales amenazas para la España del presente, hasta el punto de que esa desinformación ha reemplazado a la pandemia en el primer lugar de las preocupaciones de los expertos que se consultan para el informe de Seguridad Nacional.

Virus y virales

Del virus del covid a la infección de la mentira en un año que registra un "aumento de narrativas antioccidentales, antieuropeas y en definitiva antidemocráticas -ha dicho López-. En 2024 más de la mitdad del mundo va a celebrar procesos electorales"".

Por lo demás, es también una amenaza de primer orden el ataque informático. López ha dicho que "los ciberataques y el ciberespionaje están aumentando en términos de frecuencia, impacto y gravedad".

Y ha dado datos: el Centro Criptológico Nacional registró el año pasado 107.777 incidentes contra la administración pública; 130 de ellos fueron críticos y otros 5.176 de "criticidad alta".

Por su parte, el INCIBE registró 83.517 ataques en el sector privado, siendo más de 200 los dirigidos a los operadores críticos.