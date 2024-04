Xavier Garcia Albiol, ingresado en un hospital de Badalona por una arritmia

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol, está ingresado desde este lunes en el Hospital Municipal de la ciudad a consecuencia de una arritmia, aunque la previsión es que reciba el alta mañana, puesto que su evolución es favorable.

El propio Albiol ha informado de su ingreso en un video grabado desde el centro sanitario y publicado en la red social X, en el que aparece en la cama, con ropa hospitalaria y con varios electrodos conectados al pecho, y fuentes cercanas al alcalde han especificado que se trata concretamente de una arritmia.

"Está todo más o menos controlado pero sí que me tengo que quedar en observación 24 horas, me están atendiendo muy bien, unos excelentes profesionales y esto me obliga a tener que desmontar una parte muy importante de mi agenda durante la próxima semana", ha explicado.

Albiol ha afirmado que anulará algunas de las actividades que tenía previstas a lo largo de los próximos días para acabar de recuperarse: "Tengo que bajar el ritmo porque me dicen llevo un ritmo muy alto y no puedo llegar a todos los sitios a los que estoy llegando y a los que quiero seguir llegando".

No obstante, el alcalde ha manifestado que mañana la previsión es que reciba el alta médica y que, al salir del hospital, irá a la feria de Sant Jordi.

"Mañana, sí o sí, iré a la Fira de Sant Jordi, y sino ya llamarán a la Guardia Urbana para detenerme, para impedir que salga", ha bromeado.