Antonio Maíllo se enfrentará a Sira Rego por el liderazgo de IU tras dar por perdido el acuerdo de unidad

El excoordinador de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha confirmado que presentará su candidatura para disputar el liderazgo a la candidata y ministra Sira Rego para la Asamblea de IU que tendrá lugar el 18 y 19 de mayo. El dirigente andaluz ha confirmado que será uno de los candidatos después de semanas intentando llegar a un acuerdo de unidad que no ha sido posible, según ha explicado, por las diferencias sobre quién debería encabezar esa candidatura.

"Voy a ser candidato", ha confirmado en una entrevista en Cadena Ser Andalucía. "¿Cuál será la excepción a esta regla? Que hubiera un acuerdo de consenso que ahora mismo no se da", ha apuntado el dirigente, que ha explicado que "al calor de esa renuencia al acuerdo tiene que haber un debate de clarificación y en ese debate yo voy a ser candidato".

Maíllo anunció la posibilidad de presentar candidatura después del importante enfado de una parte de la dirección de IU -también en el PCE- después de que Sira Rego anunciase por sorpresa su candidatura. Después de semanas de conversaciones -la última esta misma semana entre la ministra de Infancia y el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero-, Maíllo da por perdido el acuerdo, y admite en que "hay un obstáculo insalvable que no es político".

"Hay un debate personal que yo no comparto", ha considerado el excoordinador federal de IU Andalucía, que ha admitido que la pugna está en la persona que lidere la candidatura unitaria. "La compañera Sira Rego siempre ha considerado que el acuerdo debía ser sobre ella como coordinadora, y a partir de ahí construíamos el acuerdo". "A mí me parece que eso como método no es acertado", ha continuado.

"La política madrileña está muy hiperventilada", ha denunciado Maíllo, que ha llamado a cambiar el rumbo. "Desde las periferias podemos aportar otro sentido común en la izquierda y aportar algo de sensatez". "Como yo me siento con convicción para introducir este marco, me veo útil". Maíllo señalado que "una de las cosas que me ha animado a dar el paso es mi condición de español de la periferia", frente a la "centrifugadora madrileña".