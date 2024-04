Un exdirector general del Gobierno balear anuncia su agroturismo en Booking con "una licencia falsa"

Jaume Porsell, el ex director general del Govern cesado por la presidenta Marga Prohens, anuncia su agroturismo en Booking con una "licencia falsa". Desde la multinacional holandesa se confirmó este jueves a Diario de Mallorca, del mismo grupo editorial, que el número que figura con la propiedad del Port de Andratx que se oferta en su sitio web no cumple con la legalidad.

Así las cosas, la plataforma está procediendo con Porsell como acostumbra en estos casos; se le concede un plazo —no se aclara su duración— para que incluya una licencia correcta de su vivienda con piscina. Si no cumple con el requisito, Booking procederá a retirar el anuncio de Sa Vinya.

Por otro lado, desde la plataforma digital de viajes se declina aclarar si el agroturismo ilegal ha cerrado reservas desde que se anuncia en el portal. Consciente de la polémica que rodea a la propiedad, que ni siquiera cuenta todavía con el cambio de uso de vivienda al turístico, Booking es cauta con la información que brinda sobre Sa Vinya.

Desmonta a Porsell

La multinacional de los viajes desmonta otra de las afirmaciones de Porsell, quien aseguró que "realmente" no sabía por qué su agroturismo se anuncia en Booking. "Se lo juro que no lo sé", sostuvo. Para figurar en la plataforma el propio interesado debe dar de alta su alojamiento, con los datos de su ubicación, características, etc., incluyendo al menos cinco fotografías. Tras estallar el escándalo en el anuncio de Sa Vinya, se han retirado las imágenes de las habitaciones y el resto de la propiedad que se ven en el vídeo de arriba, ahora figura un cuadro). Y es más, al finalizar el registro, Booking exige certificar que el alojamiento "cumple con todos los permisos y licencias necesarios, documentos que se pueden mostrar a primer requerimiento". La compañía "se reserva el derecho a verificar e investigar" los datos proporcionados.

Otra de los argumentos esgrimidos por Porsell era que aunque es podían hacer reservas, "no se podían pagar" en su alojamiento, en referencia a que el proceso de pago en Sa Vinya —que hasta el viernes 19 se podían hacer— quedaba inconcluso. Desde Booking explican que no se da esa posibilidad en su web. Existe una opción "sin pago por adelantado" (es decir, online), pero en esos casos figura así en el anuncio y se hace el abono una vez se llega al alojamiento. No era el caso del agroturismo de Porsell. Además, él mismo reconoció la comercialización de la propiedad: "No se puede hacer una reserva, si se diera el caso, para el año que viene?".

Aunque a inicios de semana este diario contacto con Booking, no fue hasta ayer cuando comunicó la falsedad de la licencia turística de la vivienda de Porsell, que aparece en el anuncio con el número 1499376. La empresa esperó al desarrollo de los acontecimientos, que el miércoles se precipitaron en contra de Porsell una vez que el Govern a última hora de la tarde anunció su cese como director general de Coordinación y Transparencia al no poder seguir justificando sus mentiras una vez que el servicio de inspección turística del Consell de Mallorca ha comprobado la infracción con la presentación de la declaración responsable de inicio de actividad turística.

Hay que recordar en la pasada feria de Fitur, en enero, la presidenta Marga Prohens escenificó un acuerdo con Booking para detectar y denunciar el alquiler turístico ilegal en virtud del cual se impulsará el cruce de datos para mejorar los procesos de inspección y control de la oferta y que sirva como herramienta para identificar la oferta turística ilegal.

