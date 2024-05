Feijóo: "Illa por la mañana te abraza, por la tarde te empuja y por la noche te insulta"

Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP, ha aterrizado en Cataluña este viernes para encarar la última semana de la carrera electoral junto al candidato, Alejandro Fernández, por diferentes localidades catalanas. En el acto de este viernes en Mataró, Feijóo ha centrado su intervención en acusar al candidato del PSC, Salvador Illa, de contradecirse sobre sus propuestas de pactos postelectorales: "Illa por la mañana le pide el voto a los constitucionalistas, por la tarde propone pactar con los independentistas, al día siguiente dice que no y hace lo contrario", ha espetado.

"El jueves por la noche veo que Illa propone a Puigdemont gobernar juntos en la Generalitat, por la mañana resulta que no, que Illa retira la propuesta a Puigdemont y que ya no quiere gobernar con él, y ahora por la tarde uno de la candidatura de Illa insulta gravemente a Puigdemont y no sé cuántas cosas le llama", ha apuntado el dirigente conservador en referencia a la intervención del sindicalista que cierra la lista del PSC, Matías Carnero, que se ha referido a Puigdemont como el que se fue "cagado o meado en un maletero" a Bruselas tras la declaración unilateral de independencia fallida en 2017. Unas palabras que generaron malestar en las filas socialistas y por las que la jefa de campaña, Lluïsa Moret, pidió disculpas.

Siguiendo con el hilo de los pactos tras las elecciones, Feijóo ha deslizado: "Pero Illa, que por la mañana te abraza, por la tarde te empuja y por la noche te insulta, ¿puede ser el presidente de la Generalitat? No puede ser así el presidente, hombre", ha aseverado en el acto, donde también han intervenido Cristian Escribano, portavoz del PP en Mataró y Dolors Montserrat, jefa de campaña y cabeza de lista a las elecciones europeas del 9 de junio.

Con el afán de concentrar el voto constitucionalista en el PP, a la caza de los votantes de Cs y de Vox, Feijóo ha exclamado que en las elecciones generales se “dividió” el voto y que eso le “restó escaños”: “Hoy no estaríamos hablando de que el independentismo determina la política española", ha sentenciado, con el espíritu de condicionar la presidencia del Govern que salga de la cita con las urnas.

La candidatura europea

El líder de la oposición en el Congreso ha aprovechado el primer mitin tras el anuncio de la candidatura de Montserrat para pedir también los votos del PP de cara a Europa. Refiriéndose a Fernández y a ella como dos catalanes de los que se siente “orgulloso", ha pedido "el voto de la rebelión constitucionalista" para "pelear por Cataluña desde Cataluña y por España desde Europa". "Dolors ha llevado ese acento catalán a cualquier lugar del mundo. No ha callado ni en Bruselas ni en Estrasburgo", denunciando, ha añadido, "las mentiras del independentismo y del 'sanchismo' en la Unión Europea".

Por su parte, Montserrat ha asegurado que el partido "va a ser el freno del nacionalismo en Europa" y ha agradecido la apuesta de Feijóo por una candidatura catalana. Así, ha pedido que los ciudadanos confíen en el PP porque su voto, ha dicho, "vale doble" porque "acabará con el 'procés' y con el socialismo". Sobre eso, la popular ha asegurado que el voto del PP "es el que más duele a Sánchez y más molesta al independentismo" y ha remarcado que su partido "ni es una moda pasajera", ni tampoco son, asegura, "el PSOE trilero que tras las elecciones abraza a los que negó cuando hacen campaña".