Junqueras da por hecho que se presentará a la reelección como presidente de ERC

Oriol Junqueras dejará la presidencia de ERC tras las elecciones europeas del 9 de junio para intentar atajar la crisis interna que tiene abierta el partido tras la debacle electoral en las elecciones catalanas, pero que nadie piense que esta renuncia es definitiva. El líder de ERC ha comparecido este jueves tras comunicar su dimisión a la ejecutiva y ha explicado que se siente con "fuerzas" para seguir liderando el partido a partir del congreso que se ha convocado para el 30 de noviembre. En resumen, Junqueras se irá el 10 de junio, pero presentará batalla para regresar en otoño.

El aún presidente de ERC no ha confirmado que se presentará explícitamente porque antes quiere "hablar" y "escuchar" a la militancia, pero ha dado todas las señales de que esto es lo que pasa ahora mismo por su cabeza. Su sensación ahora mismo es que se ve con toda la energía "para sacar adelante el proyecto". "Me siento capaz", ha afirmado. Así, ha despejado que su paso al lado es temporal y que se presentará al congreso para ser validado de nuevo como presidente de las siglas.

Las últimas 48 horas de Junqueras han sido de vértigo. El martes anunció que se quedaba al frente del partido; el miércoles renunció al liderazgo para, este jueves, dar por hecho que intentará volver a presidir ERC. ¿Cómo se entiende? La única explicación posible es que su primera decisión, la de quedarse, chocó con muchas reticencias internas, entre ellas las de su número dos, Marta Rovira. Estas reticencias han llevado a Junqueras a reformular su estrategia inicial: lo deja pero solo para intentar volver con más fuerza con un aval renovado de la militancia.

El líder de ERC desde hace más de una década ha intentado evitar cualquier polémica con los compañeros de ejecutiva que no comparten su estrategia. Ha asegurado que no se ha sentido presionado para dimitir y ha dicho que, en cualquier caso, el congreso del 30 de noviembre servirá para que la militancia se exprese. Esta es la clave, el congreso. Allá se verá quien tiene más apoyos: Junqueras y los que consideran que la reconstrucción de ERC debe pasar por él, o Rovira y los que consideran que la remontada de ERC debe pasar por otros liderazgos.

Necesito escuchar a la gente, salir a la calle, hablar con todo el mundo [...] con esto me siento útil

La explicación que ha dado Junqueras este jueves para querer seguir es que él, donde se siente "útil", es liderando a ERC porque considera que, haciéndolo, es "la mejor manera de ayudar a Catalunya". También ha admitido que las elecciones catalanas evidenciaron una "falta de sintonía" entre la ciudadanía y ERC -perdieron 13 diputados-, pero ha considerado que puede enderezar el barco para que su partido vuelva a ser una opción atractiva para todo el mundo. "Por eso hace falta un proceso de escucha, de reconstrucción del relato, de lo que la sociedad espera de nosotros y lo que les podemos ofrecer", ha despejado. "Yo querría estar en este proceso: necesito escuchar a la gente, salir a la calle, hablar con todo el mundo [...] con esto me siento útil", ha espetado, postulándose, de nuevo.

Una de las primeras dudas que se tendrán que resolver es con qué apoyos cuentas Junqueras para esta operación. Este jueves, en su comparecencia, se han visto algunos. Han acudido a escucharle algunos miembros de la ejecutiva como el exconseller y secretario general adjunto, Juli Fernández; los dos responsables de la comunicación estratégica, Oriol Duran y Cristian Agudo; el secretario de Organización, Pau Morales, y el secretario de Movilización y Coordinación Municipal, Santi Valls. También se pueden dar por hecho el apoyo del vicesecretario de Comunicación Interna, Oriol López; del líder de ERC en Madrid, Gabriel Rufián y del conseller de Interior, Joan Ignasi Elena.

Momento delicado

La batalla interna en ERC ha estallado en un momento delicado: en una semana empieza la campaña de las elecciones europeas y, además, el partido tiene que decidir si quiere negociar con el PSC la investidura o, si por el contrario, se mantiene al margen de la negociación. Junqueras ha comunicado que él es partidario de mantenerse al margen para que sean el PSC, Junts y Comuns quienes se tengan que poner de acuerdo.

Sin embargo, no está claro que ERC pueda borrarse tan fácilmente de la investidura de Illa. Si los socialistas y Junts no llegaran a ningún acuerdo y hay riesgo de repetición electoral, volver a las elecciones sería un escenario no deseable para ERC. Principalmente, porque no tendría candidato, ya que Aragonès anunció que abandonaba la primera línea política y Junqueras difícilmente tendrá aplicada la amnistía, por lo que seguirá inhabilitado. Además, estaría en pleno proceso de reconstrucción interna de cara al congreso del 30 de noviembre.

Así, ahora mismo Esquerra Republicana tiene una operación complicada de cuadrar: no quiere investir a Illa, pero difícilmente se puede permitir un escenario de repetición electoral sin salir más diezmada de los comicios. En las próximas semanas deberá tomar decisiones cruciales y lo hará en el momento interno del partido más delicado en más de una década.