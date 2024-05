Los diputados Vox tensionan el debate de la amnistía e increpan al PSOE: "¡Traidores! ¡Corruptos! ¡Genocidio el vuestro!"

Vox tensiona el debate sobre la amnistía este jueves en el Congreso de los Diputados, donde han insultado e increpado al PSOE, levantándose en sus escaños y señalando al diputado socialista mientras intervenía, provocando la intervención en distintas ocasiones de la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

"¡Traidores! ¡Corruptos!", se ha escuchado en el Hemiciclo por parte de varios diputados de Vox que no han dudado en ponerse de pie y señalar al diputado socialista que defendía la propuesta, Artemi Rallo, después de que éste les llamara "filonazis" desde la tribuna, y a la bancada socialista, desde donde les gritaban "fascistas".

La actuación no fue aislada, y fueron varios los dirigentes de Santiago Abascal quienes comenzaron a gritar de una manera casi simultánea, cuando el dirigente del PSOE iniciaba su intervención. La tensión había aumentado unos minutos previos, tras la intervención de Santiago Abascal, que cargó contra el PP por no impedir la tramitación de la amnistía en el Senado, donde tienen mayoría absoluta. En su discurso, también acusó a Pisarello de ser un "traidor" por quitar la bandera española de su despacho.

Sara Fernández

Una vez terminada la intervención, el diputado de Sumar Gerardo Pisarello ha pedido la palabra para contestar al presidente de Vox y acusarle de hacerse fotos con "el carnicero de Rafah", en alusón a la reunión que mantuvo con el presidente israelí, Benjamin Netanyahu. Acto seguido, ha pedido la palabra José María Figaredo por alusiones directas a su partido, palabra que no le ha concedido Armengol. Esto ha originado una tremenda bronca e intercambio de ataques entre los diputados de Vox y Sumar, con gritos de "fuera" y "traidores".

Acto seguido ha llegado el turno del socialista Artemi Rallo, cuando los gritos ya abundaban en la cámara y han ido en aumento cuando ha abierto su intervención cargando precisamente contra Vox, a quienes ha llamado "filonazis". "Neofascistas, sí. Filonazis que se reúnen con Netanyahu para validar el horror del genocidio palestino en Gaza", ha cargado Rallo, a lo ha sido contestado por algunos diputados de Vox: "¡Genocidio el vuestro!".

Los cruces de gritos en el Hemiciclo han provocado varias intervenciones de Armengol, pidiendo cesar las interripciones. "Esta mala educación no lleva a ningún sitio. No demos este espectáculo, la gente no lo merece", ha advertido la presidenta del Congreso, que ha llamado al orden a dos diputados de Vox, Figaredo y Manuel Mariscal.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sólo ha acudido al Hemiciclo una vez terminada la última intervención del debate, la del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, justo antes de la votación. A su llegada, varios diputados de Vox han escenificado su rechazo al presidente y se han puesto de espaldas. Una imagen que ha capatado una diputada del PSOE, que lo ha publicado en las redes sociales.