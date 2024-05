Un ex alto cargo del Govern acepta dos años de cárcel por agresión sexual a una mujer y golpear a un policía en Palma

Juan Antonio Serra Ferrer, un ex alto cargo del Govern (PP) y amigo personal del vicepresidente Antoni Costa, quien lo nombró el pasado agosto gerente de la Entidad Pública Empresarial de Telecomunicaciones e Innovación de les Illes Balears (Ibetec), ha aceptado hoy en un juzgado de Palma dos años de prisión por agredir sexualmente a una mujer en un restaurante de la ciudad y luego golpear a un policía nacional que intervino para detenerle en la madrugada del pasado 28 de mayo de 2022.

Serra Ferrer, que fue profesor asociado de la UIB y luego apartado por este caso, fue destituido de su cargo tras conocerse el escándalo sexual en el que estaba inmerso. Estos hechos provocaron una gran tormenta política y una grave crisis en el Govern. De hecho, el vicepresidente Costa admitió que era conocedor del proceso judicial contra Serra Ferrer cuando lo nombró y desvinculó a la presidenta Marga Prohens del nombramiento.

Este mediodía, el encausado ha reconocido los hechos ante la sala y se ha conformado con las penas que ha solicitado la fiscalía. La magistrada ha dictado sentencia ‘in voce’ y le ha impuesto dos años de cárcel por los delitos de agresión sexual y atentado, dos multas por dos delitos leves de lesiones y que indemnice a la mujer agredida con 1.360 euros y al agente perjudicado con otros 1.000 euros.

No entrará en prisión

El acusado, Juan Antonio Serra Ferrer, poco antes de ser condenado en la sala de los juzgados de Palma. / D.M.

El ex alto cargo del Govern no ingresará en prisión porque se le ha suspendido la condena por un periodo de cinco años en los que no podrá volver a delinquir y con la condición de que pague la compensación en el plazo máximo de un mes. Serra Ferrer ya consignó en el juzgado con anterioridad 2.000 euros para satisfacer la responsabilidad civil y así ha logrado obtener la circunstancia atenuante de reparación del daño.

Una vez condenado, a su salida de la sede de Vía Alemania, por la parte trasera del edificio y tras subir por la famosa rampa de los juzgados, Serra Ferrer ha manifestado: “Es un capítulo que pasó hace dos años y que ya está completamente cerrado. Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. Todo está en la sentencia, la podéis consultar”.

Los hechos ocurrieron sobre las doce de la madrugada del 28 de mayo de 2022 en un conocido restaurante del Paseo Mallorca de Palma, cuando el acusado se acercó a una mujer que estaba sentada en un taburete y, con una evidente “intención libidinosa”, la agarró de la cabeza y la atrajo hacia él con la intención de besarla. La víctima se resistió y entonces Serra Ferrer le dio lametazos en toda la cara, pasando la lengua desde una oreja a otra, por todo el rostro y por la boca. La perjudicada sufrió cervicalgia y ansiedad y precisó asistencia sanitaria.

Atentado a la autoridad

La Policía Nacional acudió al establecimiento y cuando iban a proceder a detener al ex alto cargo, él huyó. Dos agentes le persiguieron y le dieron alcance, pero uno de ellos sufrió un puñetazo en la mandíbula por parte de Serra Ferrer. Acto seguido, se inició un forcejeo en el cual el encausado lesionó en el hombro al policía.

Este mediodía las partes personadas en el proceso judicial han llegado a un acuerdo y Serra Ferrer ha sido condenado. La sentencia ya es firme porque nadie la va a recurrir.