Page eleva el choque con el PSOE y solicita los informes preceptivos para recurrir la amnistía al TC

El barón díscolo Emiliano García-Page pasa de las palabras a los hechos. El Gobierno de Castilla-La Mancha pedirá al consejo consultivo el informe preceptivo previo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía. Un paso con el que se suma a los recursos que ya han anunciado las comunidades gobernadas por el PP.

A pesar de que todos los diputados de la federación socialista que dirige votaron a favor de la medida de gracia durante su tramitación parlamentaria, acatando la disciplina de voto del PSOE, esta mañana ha defendido que su mandato como presidente de Castilla-La Mancha es “velar por los intereses” de su región y “particularmente de nuestras competencias”. Algo que, concluyó, “está por encima de cualquie otra circunstancia". Unas declaraciones que realizó este mediodía en el marco del acto institucional del Día de Castilla-La Mancha y que fueron respaldadas por los aplausos de los presentes a la cita.

El único socialista que durante la tramitación de la norma rompió la disciplina de voto fue Javier Lambán en el Senado. El expresidente de Aragón y todavía líder de los socialistas en esta región se ausentó de la votación para "no ser desleal" consigo mismo.

García-Page ha reconocido que su discrepancia con Ferraz respecto a la amnistía, pactada con los independentistas para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, no es solo constitucional. Sería también de fondo porque “el perdón no se contrata, se da o no se da, pero no a cambio de nada y menos a cambio de un chantaje”.