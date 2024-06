Ana Duato e Imanol Arias, dos formas de encarar su juicio por defraudar a Hacienda

Ana Duato e Imanol Arias se enfrentarán a un juez de la Audiencia Nacional a partir de este martes, y en principio hasta septiembre, para explicar su versión de unos hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción solicita 32 años de prisión para ella y 27 para él por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y por los que el fisco les reclama además multas de 16 millones de euros. A pesar de que los hechos son similares, Duato y Arias no encararán el juicio de la misma forma, pues ella defiende a toda costa su inocencia y él parece dispuesto a llegar a un acuerdo para reducir su condena por un caso que les persigue desde hace más de ocho años.

Lo sucedido se enmarca dentro del llamado caso Nummaria, en el que se investiga una trama presuntamente diseñada por un despacho de abogados para ayudar a sus clientes a defraudar impuestos mediante la utilización de "estructuras societarias". Según explica la Fiscalía, éstas permitían enmascarar los ingresos reales de los intérpretes, facilitando además que pagasen con esos fondos encubiertos "sus gastos personales y familiares" y que financiasen sus propias "inversiones".

En el procedimiento, además de los dos actores, de miembros del despacho y de otros clientes, también están implicados Miguel Ángel Bernardeau, productor de Cuéntame cómo pasó y marido de Duato, y Ana Isabel Arias, hermana del actor.

Duato, "convencida" de su inocencia

Según explica la Fiscalía Anticorrupción, los actores que dieron vida a Merche y Antonio en la popular serie de TVE habrían cedido sus derechos de imagen a esas estructuras societarias fraudulentas para que éstas los comercializasen con terceros y, de esta forma, se tributase a un tipo impositivo menor. Además, se fijaba una retribución "por un importe muy inferior a lo facturado en forma de renta vitalicia".

A pesar de las similitudes en los hechos por los que se les juzga, la posición que han adoptado Duato y Arias frente al procedimiento ha sido radicalmente diferente. El actor, que ya habría regularizado 2,4 de los 2,7 millones presuntamente defraudados, lleva meses intentando llegar a un acuerdo con la Fiscalía para reducir considerablemente esos 27 años de prisión que pide para él el Ministerio Público. A cambio, ofrece reconocer su parte de culpa en lo sucedido, algo por lo que Duato no parece estar dispuesta a pasar.

Para la actriz, que hasta el momento ha regularizado 1 millón de los 1,9 millones que le reclama Hacienda, la Fiscalía Anticorrupción mantiene la petición de 32 años de cárcel por siete delitos fiscales cometidos presuntamente en los ejercicios de 2010 a 2012 y de 2014 a 2017.

“Estoy convencida de mi inocencia”, ha explicado Duato en una entrevista para Vanitatis horas antes de empezar el juicio. “Una conformidad pasaría porque yo mienta y asuma unos hechos que no he cometido. Y no pienso dejarle a mis hijos la herencia de una mentira”.

Para su marido, Miguel Ángel Bernardeu, que es también el productor de Cuéntame cómo pasó, la Fiscalía pide 18 años y medio de prisión, aunque el verdadero protagonista del caso Nummaria es Fernando Peña, responsable del bufete y para el que se piden 298 años y nueve meses de prisión por 63 delitos contra la Hacienda Pública, así como tres de falsedad docuemtnal, estafa procesal y pertenencia a organización criminal.

Por su parte, la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda en este procedimiento en la Audiencia Nacional, pide para los dos actores 28 años de prisión y, como particularidad, una serie de multas que suman en total 16 millones de euros.