El CGPJ se reunirá el lunes para defender la independencia judicial en pleno 'caso Begoña Gómez'

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido posponer su tradicional reunión de los jueves al próximo lunes, tras las elecciones europeas, para "pronunciarse sobre las últimas manifestaciones públicas que pueden afectar a la independencia judicial", según ha informado el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato está caducado desde diciembre de 2018.

De esta forma, los miembros de la Permanente del CGPJ podrán salir en defensa de la independencia judicial sin inmiscuirse en la campaña electoral, principal crítica que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dirigía al magistrado Juan Carlos Peinado tras la citación de su esposa, Begoña Gómez, por los supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, para el próximo 5 de julio.

La Permanente, en cuyo orden del día no figuraba pronunciarse sobre la carta y otros comentarios que miembros del Gobierno han hecho sobre la investigación abierta a la esposa de Sánchez, ha decidido convocar de forma extraordinaria una nueva reunión el lunes para abordar el asunto que trataba de que se abordara en la convocatoria de este jueves el magistrado José Antonio Ballestero, nombrado en su día a propuesta del PP.

En la carta que el presidente del Gobierno hizo pública tras la imputación de Gómez calificaba su citción de “cuidada coreografía diseñada por la coalición ultraderechista para intentar condicionar las elecciones y debilitar al Gobierno” el lunes para precisamente no interferir en la campaña electoral.

“Esta decisión se anuncia solo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño. Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado”, señalaba el jefe del Ejecutivo en la carta, la segunda que publicaba en menos de un mes, siempre en relación con la investigación judicial abierta a su esposa.

Además del presidente del Gobierno sobre este procedimiento se han pronunciado numerosos miembros del Gobiernos, entre ellos el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien al ser preguntado sobre la investigación ha destacado la existencia de un informe de la UCO de la Guardia Civil en el que se descartaba la existencia de indicios contra Begoña Gómez, aunque admitía que no disponía de toda la documentación, como las cartas remitidas desde la cátedra que dirigía.

También lo ha hecho candidata a Europa por el PSOE, Teresa Ribera, quien calificó de "muy burdo" que el juez se hubiera saltado la norma no escrita de dictar resoluciones que pueden afectar al resultado electoral, lo que, según el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "claramente" ocurre en las elecciones europeas. Además, señaló que la decisión del juez "carece de lógica procesal" porque, a su modo de ver, a día de hoy no tiene razones diferentes de las que tuvo en su día para no llamar a declarar a la esposa del presidente del Gobierno, informa Europa Press.

Al ser preguntada la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, dijo que quería ser "absolutamente cautelosa y prudente, y sobre todo respetuosa con la división de poderes, y por tanto con el poder judicial", pero a continuación añadió. "Todo este proceso está resultando claramente extraño y burdo, porque hay una norma, una ley no escrita" que está "avalada por el Tribunal Supremo", acerca de que "no se dictan cuestiones judiciales en procesos electorales para no poder alterar los posibles resultados electorales", y, "sin embargo, en esta ocasión no se ha respetado".

La Permanente está compuesta por tres vocales nombrados a propuesta del PP, Ballestero, Carmen Llombart y María Ángeles Carmona, y otros tres del PSOE, Mar Cabrejas, Roser Bach y Pilar Sepúlveda, bajo la presidencia de Vicente Guilarte.