El CGPJ avisa a Sánchez de que su carta "solo contribuye al deterioro" de la "independencia judicial"

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha contestado a la carta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicó el pasado 4 de junio con un acuerdo, que pospuso a este lunes para no interferir en las elecciones europeas celebradas el domingo, en el que le señala que iniciativas como esa "solo contribuyen al deterioro de las instituciones" y de la "independencia judicial" cuando quien está al frente de instituciones debería ser quien más velara por ella.

Al acuerdo del CGPJ, que ha sido redactado por unanimidad de los siete miembros de la Comisión Permanente, tres elegidos en su día a propuesta del PP y otros tres, del PSOE, más el presidente por sustitución de la institución, Vicente Guilarte, se ha sumado a un manifiesto suscrito por los jueces de Instrucción de Madrid que han salido en defensa del juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa abierta a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.

El Consejo ha respondido a "las manifestaciones contenidas" en la misiva del presidente del Gobieno, en la que se hace "una valoración política de actuaciones de un juez de instrucción" que ese mismo día había imputado formalmente a su esposa, Begoña Gómez, a la que ha citado a declarar el próximo 5 de julio como investigada por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.

"Hacemos un nuevo llamamiento a la contención y a la evitación de cualquier clase de juicio de intenciones que solo contribuye al deterioro de las instituciones y, en definitiva, de la democracia constitucional de la que la independencia judicial es uno de sus pilares fundamentales", afirma el CGPJ.

Los vocales muestran en sus palabras que no es la primera vez que recuerdan que "las resoluciones judiciales, si bien están sujetas a la crítica moderada y racional de quienes discrepen de ellas y a su impugnación por quienes estén legitimados para recurrirlas a través de los cauces legalmente establecidos, merecen el máximo respeto de todos y, de manera especialmente cualificada, por quienes están al frente de las instituciones, sin excepción alguna".

En su carta, Pedro Sánchez afirmaba que "habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones".

Ataque profesionales y familiares

Por su parte, los jueces de instrucción de Madrid se han reunido este lunes en junta para mostrar su "apoyo al magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, frente a los ataques profesionales, personales y familiares que está recibiendo en las últimas semanas y el cuestionamiento permanente de su labor jurisdiccional y de su independencia judicial, como consecuencia de una investigación concreta”.

“Rechazamos, asimismo, las descalificaciones que hemos escuchado estos días procedentes de quienes ostentan cargos en el Ejecutivo, incluso del propio presidente del Gobierno, que lejos de respetar la independencia judicial y la separación de poderes, de manera constante, trata de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces”, señalan en la nota hecha pública este lunes. “La ley es igual para todos, sin privilegios, y, desde esta premisa, seguiremos desempeñando nuestra función constitucional, como integrantes del poder judicial, y de servicio público a los ciudadanos”, concluyen.

Para no interferir

En la reunión habitual de los jueves de la Comisión Permanente el vocal José Antonio Ballestero propuso contestar de alguna forma a la misiva del presidente, pero la mayoría de la Permanente acordó que no abordaría la carta hasta el lunes de forma extraordinaria "a fin de pronunciarse sobre las últimas manifestaciones públicas que pueden afectar a la independencia judicial", en referencia a dicha carta y a las pronunciadas por diversos miembros del Gobierno, como el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que no ha perdido oportunidad de recordar que un informe de la UCO de la Guardia Civil no ve indicios contra Begoña Gómez, sin mencionar que el dictamen admite no haber contado con toda la documentación relativa al caso.

El magistrado dictó una providencia en la que aseguró que no conocía "precepto alguno ni de la Constitución Española, ni de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General ni de ninguna otra ley" que le impidiese anunciar la citación como investigada de la esposa del presidente en plena campaña electoral, pese a la costumbre del Tribunal Supremo de no hacerlo para interferir lo menos posible en las urnas con sus decisiones.