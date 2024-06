Las comunidades del PP quieren una vicepresidencia del Consejo Interterritorial porque Mónica García "no está a la altura"

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular pedirán, en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se celebra este viernes, la designación de una vicepresidencia porque la presidencia, que ostenta la titular de Sanidad, Mónica García, "no está a la altura", según ha adelantado el consejero de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero, en el 'Desayuno Sociosanitario de Europa Press' que ha tenido lugar este martes.

El consejero ha explicado que en el orden del día del CISNS hay "un punto muy importante" que han propuesto las regiones gobernadas por el Partido Popular que "es la designación de la vicepresidencia, ya que la presidencia que ostenta Mónica García no está a la altura, de lo que las comunidades autónomas a día de hoy necesitamos". Una afirmación que secundan desde comunidades como Madrid, preguntada por El Periódico de España, del mismo grupo editorial que este diario.

Sobre la propuesta del consejero aragonés de que "como dice el reglamento, tengamos una vicepresidencia, que por supuesto siempre tomará ejercicio de ese puesto cuando no esté la presidenta, como no puede ser de otra manera", Madrid no se pronuncia y prefiere esperar a lo que se dirima el viernes en el pleno del CISNS.

Veteranía y experiencia

Sobre quién es el candidato o la candidata a ocupar esa vicepresidencia, Bancalero ha señalado que "tiene que estar dentro de lo que serían unos criterios de veteranía, experiencia y el peso específico que pueda tener poblacionalmente, o por determinadas características, algún territorio dentro del ámbito nacional". "Yo tengo un favorito, pero no puedo adelantar quién va a salir o quién no va a salir", ha abundado en el encuentro.

El consejero aragonés ha asegurado que Sanidad "lo aceptará" porque "no puede decir que no", ya que, en el reglamento del CISNS, viene establecido que el Consejo Interterritorial es presidido por la persona titular del Ministerio y que la vicepresidencia "es desempeñada por uno de los representantes de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía, elegido por y de entre ellos".

Las competencias

El consejero ha asegurado también que la falta de profesionales en el Sistema Nacional de Salud (SNS) es "responsabilidad" del Ministerio de Sanidad, "que es quien tiene las competencias", al tiempo que ha acusado a la ministra Mónica García, de "frivolizar".

El último encuentro entre Sanidad y las comunidades tuvo lugar el 5 de junio. El Ministerio de Sanidad convocó un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) extraordinario para abordar las necesidades de profesionales de cara a los meses estivales. Una reunión que acabó en un nuevo choque.

Sin médicos

El Consejo Interterritorial extraordinario se celebró a petición de los 13 consejeros populares y el objetivo era buscar una solución al déficit de profesionales que el sistema sanitario afrontará este verano y que preocupa y mucho. Es la primera vez que los residentes de último año terminan su formación en septiembre y no en junio, ya que se retrasó su incorporación en 2020 por la llegada de la pandemia. Esta situación puede agravar el histórico déficit que sufren los centros de salud y hospitales cada verano, por las vacaciones de los sanitarios.

Algunas regiones pidieron al Ministerio que los médicos en formación del último año puedan trabajar sin supervisión o con "supervisión delegada", la terminología usada por la Comunidad de Madrid, para que puedan cubrir las vacantes. A petición de las comunidades, el Ministerio aclarará lo que podrán hacer los MIR según la normativa vigente, aunque cree que ninguna de las autonomías se saltará la ley porque duda de que alguna esté dispuesta a "poner en riesgo" la seguridad jurídica de sus profesionales.

Al término del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del 5 de junio, la ministra aseguraba: "La legalidad vigente es muy clara: los residentes en el último año pueden ejercer más competencias, pero siempre bajo la supervisión, que no la tutorización, porque no necesitan un tutor a su lado, de un adjunto que les supervise".