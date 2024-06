González y Rajoy cargan contra la ley de amnistía durante el homenaje a Victoria Prego

Los expresidentes del Gobierno Felipe González y Mariano Rajoy han coincidido este martes en el homenaje a la periodista Victoria Prego, que ha acogido el salón de actos de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), donde han compartido además la opinión contraria a la ley de amnistía que, precisamente, ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Halagando a la periodista como una persona "comprometida" y que entrevistaba "mirándote a los ojos", González ha aprovechado para cargar contra la amnistía asegurando que lo que piensa hoy es lo que pensaba su partido, el PSOE, "¿cuándo? ¿ayer?", ha manifestado.

Además, González ha deslizado que la norma que beneficia a los líderes independentistas catalanes del 'procès' supone la "liquidación del 78". "Lo difícil no es liquidar el 78, lo difícil es construir el 78", ha explicado.

Por su parte, Rajoy, que ha dicho compartir algunas de las opiniones del exmandatario socialista, también ha destacado de Prego que era una periodista comprometida con la Transición, con la Constitución y con la democracia liberal que, según ha expresado, en España y en otros países "no está pasando por su mejor momento".

El exlíder 'popular' ha recalcado que con la ley de amnistía se "violan claramente" la Constitución y, en concreto, el principio de igualdad entre los españoles y el principio de separación de poderes. "Con arreglo al criterio que han utilizado los que han aprobado la ley de amnistía, resulta que una mayoría parlamentaria puede liquidar cualquier resolución judicial, no sólo las actividades delictivas que hicieron en Cataluña, sino cualquier otra actividad. Esto es algo muy grave", ha apostillado.

En el homenaje 'Victoria Prego: la esencia del periodismo', que se ha celebrado en la Asociación de Prensa de Madrid (APM) en memoria de su expresidenta, fallecida el pasado 1 de mayo, a los 75 años, ha intervenido también el ponente de la Constitución española Miquel Roca, que ha compartido escenario con los expresidentes, y ha asistido también el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, además de familiares, amigos, compañeros y políticos que han halagado la figura de la periodista.