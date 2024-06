Sánchez desvincula la financiación singular de Cataluña de un pacto con ERC para investir a Illa

El presidente del Gobierno se ha comprometido tanto con ERC como con Junts a dotar de una financiación singular a Cataluña y hacerlo al margen de la investidura de Salvador Illa. "Eso es lo que he pactado con ERC y es lo que voy a cumplir esta legislatura, también con ustedes, por eso no estamos hablando de la investidura del señor Illa”, trasladó a la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, durante la sesión de control al Gobierno este miércoles en el Congreso. Pedro Sánchez busca así tender puentes con los posconvergentes de cara a los Presupuestos después del aviso que lanzaron este martes. El secretario general de Junts, Jordi Turull, advirtió que “la negociación de la financiación propia por Cataluña no debería ir vinculada a una negociación sobre quién quiere ser presidente de Cataluña, sino sobre quién quiere tener Presupuestos Generales del Estado y ser presidente del Gobierno de España, entre otras cuestiones”.

En un contexto en el que está en riesgo el necesario apoyo de Junts para estabilizar la legislatura por la búsqueda de un acuerdo de los socialistas catalanes con ERC para investir a Salvador Illa como president de la Generalitat, Sánchez ha acudido a los acuerdos de investidura para intentar retener sus votos. En dichos pactos, según recordó, se recoge la voluntad del PSOE de reformar el sistema de financiación autonómica y "reconocer una singularidad al pueblo catalán".

Después de cerrarse el ciclo electoral con las elecciones europeas, la máxima del Gobierno pasa por retomar la iniciativa y estabilizar la legislatura. Para ello, y sin esperar a que se resuelva la gobernabilidad en Cataluña, fuentes de Moncloa avanzan que se comenzarán a poner los primeros hitos de los Presupuestos antes de verano. De hecho, en la segunda quincena de julio se celebrará un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) donde se llevarán los objetivos de estabilidad. La intención del Ejecutivo, según trasladan las mismas fuentes, es presentar los Presupuestos aunque antes no tengan garantizados los apoyos de ERC y Junts.

Más allá de la reforma del modelo de financiación autonómica, en el Gobierno entienden que en el marco de los Presupuestos cuentan con margen para seducir a las formaciones independentistas y retenerlas en el bloque de investidura. A través de unas cuentas públicas “más expansivas”, señalan fuentes de Moncloa, se podrá aumentar el capítulo de inversiones. Sobre todo, añaden, si se consolida la revisión al alza de las previsiones económicas.

El jefe del Ejecutivo confirmaba este miércoles que la Comisión Europea ha sacado a España del procedimiento de déficit excesivo. “Estamos expandiendo la economía, haciendo crecer la economía, creando empleo y consolidando las cuentas públicas", presumió tras poner en valor la “extraordinaria noticia” que desactiva el mecanismo previsto cuando alguno de los estados miembros incumple las normas europeas en materia de déficit y deuda.

Presupuestos expansivos

España cerró 2023 con un déficit público del 3,6%, por encima del umbral establecido en las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que le sitúa a priori entre los 11 países de la Eurozona que serán objeto de un expediente por déficit excesivo dentro de un mes. No obstante, las previsiones económicas para 2024, que sitúan el desvío presupuestario en un 3%, el máximo permitido, y el crecimiento esperado para este año hacían ya prever que España pudiera esquivar este miércoles el procedimiento sancionador.

Además de desvincular las negociaciones sobre financiación de la investidura de Illa y encuadrarlas en el marco de los Presupuestos, a lo que ha accedido Sánchez, desde Junts reprochan que la singularidad no es ningún “privilegio”, sino “el dinero que les corresponde” a los catalanes. Recuperando el discurso iniciático del ‘procés’ sobre el ‘España nos roba’, subrayó que “no es ningún privilegio” que cada catalán pierda cada año 2.700 euros y que un extremeño gane 3.200 o un castellano leonés 1.800.

Sin aterrizaje de propuestas

El discurso de los socialistas se centra en negar un trato preferencial para Cataluña con cambios a los que no puedan acogerse otras comunidades. Una forma de aplacar críticas internas de federaciones socialistas, más allá de las encabezadas por el barón crítico Emiliano García Page. Si bien, hacen también referencia al Estatut para reconocer, en línea con la propuesta de Illa, que recoge la posibilidad de establecer un consorcio entre la Agencia Tributaria y una catalana.

En la cúpula del PSOE apelan a la cautela porque las negociaciones con los republicanos todavía están dando los primeros pasos y no se han aterrizado las propuestas. En este contexto se limitan a cerrar la puerta a un ‘cupo catalán’ y a la legalidad vigente. “Todo en el marco de la Constitución y en este caso del Estatut”, insistía la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.