Milei escenifica con Ayuso un frente anti Sánchez y el "monstruo de la justicia social" con referencias al hermano del presidente

Ya hay foto. Isabel Díaz Ayuso ha entregado la medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Javier Milei en pleno choque diplomático entre España y Argentina y con las dudas que genera el encuentro en las filas populares. La presidenta madrileña ha defendido siempre al mandatario argentino como un referente internacional a pesar de que este se ha mostrado más favorable a Vox que al PP. Hoy, Ayuso tiene por fin su foto con él, también a todo el Gobierno de la nación expectante, a Vox mirando de reojo y a su partido pendiente.

Milei recibe la Medalla Internacional de la mano de Isabel Ayuso en Madrid, en imágenes /

Ambos se han piropeado, aun cuando Milei ha alabado el auge de la extrema derecha en Europa durante el acto, y han mostrado su entente contra el sanchismo y el "monstruo de la justicia social": "No dejen que el socialismo les arruine la vida", decía Milei mientras Ayuso sonría. La presidenta no ha nombrado a Sánchez una sola vez, Milei, para criticarle por sus conocimientos sobre economía, pero no se ha ido sin dejar un mensaje sobre los casos que afectan a su familia: “La discrecionalidad siempre juega una mala pasada. Siempre hay filtraciones. Se habla de las porosas manos de los políticos. Quizás no es la del político directamente, sino la del hermano o la de la pareja o lo que fuera, el que quiera entender que entienda”.

El presidente argentino ha llegado en coche a la Puerta del Sol, donde un nutrido grupo de afines le ha recibido con vítores antes de que Ayuso, vestida de un azul celeste similar a la bndera albiceleste, pudiera saludarle. Ambos han pasado al interior de la Real Casa de Correos, donde han tenido un encuentro privado que se ha alargado más de lo previsto. Desde el patio interior se han escuchado los gritos de la calle cuando ambos han salido a saludar al balcón que da a la plaza de la Puerta del Sol .Después, ya delante de los 70 medios acreditados y con el respaldo de todo su Gobierno en pie, Ayuso ha entregado la medalla a Milei tras una declaración institucional. Sin aceptar preguntas de los medios, algo que sí se ocurrió cuando en noviembre se concedió esta misma medalla al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ambos han abandonado el acto.

Aunque la condecoración es formalmente un reconocimiento a un país hermano, la foto sirve para que Ayuso vuelva a erigirse como contrapunto a Pedro Sánchez. Milei acude a Madrid para recibir un premio de una entidad privada, en cuyo acto estará presente Santiago Abascal y no hay confirmación de que vaya a asistir ningún miembro de la dirección del PP. La relación entre Abascal y Milei viene de lejos y quedó constancia de eso en el acto de Vox del mes de mayo en el que el argentino insultó a la mujer de Sánchez y derivó en una crisis diplomática. El argentino es probablemente el único dirigente que ha visitado la Puerta del Sol que ha mostrado más rechazo a Sánchez que la propia Ayuso. La imagen de ambos juntos deja constancia esta tarde de ese frente que ambos levantan en cada orilla del Atlántico, aunque uno lo hace como presidente de un país y la otra como dirgente de una Comunidad Autónoma.

El decreto publicado este mismo viernes en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma repite que se otorga "como gesto de cortesía y como reconocimiento y respeto de los ciudadanos de la Comunidad" a los representantes de otros países "en visita oficial a la Región", a pesar de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha rechazado hoy mismo que sea un viaje oficial. Precisamente esto es lo que ha generado dudas legales en la oposición, que este jueves advertía de que podría recurrir la condecoración.

El encuentro ha dejado descolocado a Vox, hasta ahora único socio del argentino en España y sirve para que Ayuso marque terreno ante este electorado más conservador y harto de los partidos tradicionales que hasta ahora se ha acercado más a Vox. Esta pelea por agrandar el espacio por su derecha es una bandera que Génova cede a la dirigente madrileña, a quien en el PP considera que "va por libre", mientras Alberto Núñez Feijóo se debate por ensanchar el centro a pesar de ser el máximo responsable de los gobiernos autonómicos en los que PP y Vox gobiernan juntos.