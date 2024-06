El alcalde de Elche se confiesa en el pleno: "Llevo un mes recibiendo ataques homófobos"

"Si no saco la bandera no les vale. Estoy un mes sufriendo, pero como soy de derechas ya no les vale. Como es el del PP, ya no vale. Pues mire, no y no. No ha sido fácil traerlo a un pleno, pero es la prueba evidente de su hipocresía. Detrás de esto, de los ataques al alcalde, no está PP y Vox. No está la derecha rancia y fascista. No están los fachas. Están entidades de la izquierda. Ya está bien de hipocresía. Que caiga todo el peso de la ley contra los ataques homófobos contra un alcalde facha del PP. Ya está bien de hacer hipocresía barata con este asunto". Pablo Ruz ha esperado a la segunda intervención en la sesión del pleno del Ayuntamiento de Elche, la única que ha utilizado el PP, para explicar el sentido de su voto y defender en el pleno la negativa de su grupo (como también ha hecho Vox) a apoyar una moción de Compromís para dar apoyo a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ y a la defensa de los derechos conseguidos por personas de este colectivo.

Podría parecer un contrasentido hacer esta declaración y al mismo tiempo negar el voto, pero para el alcalde no lo ha sido. Ni fácil ha tenido que ser reconocer que está siendo víctima de unas pegatinas con alusiones directas hacía él. Ha dicho que hay "miles", que están colocadas por todo Elche. Hasta ese momento, el debate se había centrado entre las propuestas de la concejala de Compromís y los ataques de Aurora Rodil (Vox), quien ha vuelto a dejar claro que están en contra "del adoctrinamiento en las aulas" en cuestiones sexuales.

Debate

Esther Díez esperaba que el PP no le apoyara y obtener un titular fácil en política: la negativa a apoyar a estos colectivos, pero la declaración de Ruz le ha descolocado en la intervención con la que cerraba el debate. La portavoz de Compromís se ha solidarizado con él pero ha dicho, "condeno esas pegatinas, esto no va de usted sino de los ataques de todas las personas y usted tiene la obligación de evitar la LGTBIQ+fobia. Los derechos se defienden con políticas públicas y, más allá de la bandera, dígame que no le gusta de mi moción. Condeno lo que le ha pasado, pero esto va de defender derechos. Esto es suficientemente grave para tener un debate a la altura. Dígame qué le parece mal de la moción. No me va a dar lecciones de nada". Esta es la segunda vez que Pablo Ruz habla de su vida personal, en el pasado mandato, en un pleno en 2021, dijo que "en el colegio me llamaron maricón y esas cosas son fruto del odio". Ha sido una disertación en el pleno corta pero directa y muy personal. En las pegatinas pone: "Pablo, ¿sabe lo tuyo Aurora?"

Discriminación

Vox, en su primera intervención en la moción, había sido muy dura con Compromís, que había defendido que se trataba de "una moción contundente para lo que estas personas merecen y seguir desplegando derechos, no valen textos en blanco. Solo un compromiso valiente". Según Aurora Rodil, "la sexta fuerza de la ciudad nos dice que si no votamos lo que ella dice no somos democráticos. Hay algunos que estamos en la contrarrevolución cultural. Se meten en la cama de los demás haciendo de nuevos torquemadas. En Elche tenemos los mismos derechos y libertades independientemente de qué orientación sexual tengamos. Eso es en sí mismo una discriminación. La izquierda busca colectivizar a las personas y adueñárselas como si fueran suyas" e hizo una comparativa con los obreros que "han despertado y han descubierto la traición de la izquierda cuando no les interesa, con el señor Pablo Iglesias que no puede entrar en muchos barios obreros de España. Pretenden adueñarse y abanderar a estos grupos sociales. No vamos a recuperar partidas que fomentan el adoctrinamiento sexual en las aulas. Los niños no se tocan ni va a haber sexualización en nuestros colegios. Respetamos a personas privadas que organicen eventos dentro de la legalidad. No vamos a fomentar la separación entre buenos y malos, a dividir". El PSOE apoyó la moción mediante Saray Huertas, quien leyó un escrito.

Colectividad

Esther Díez defendió su moción antes de la intervención del regidor y acusó a Aurora Rodil de "estar en contra de los derechos humanos. Cuestionan la colectividad de las personas LGTBIQ+ porque quieren devolverlos a los armarios, eso es lo que defienden. La colectividad solo para lo que les molesta. Jalean partidos como el suyo la dignidad de estas personas. Vamos a seguir saliendo a la calle. El alcalde es el cuarto concejal de Vox. Votarán en contra con el estómago en un puño", refiriéndose a los ediles del PP.

