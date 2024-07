Las claves para entender qué pasa con Carles Puigdemont: de su posible detención a su candidatura en el Parlament

No hay cambio de planes. Esto, al menos, es lo que defiende Junts, a pesar de la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la ley de amnistía y de mantener la orden de detención contra el expresident Carles Puigdemont. "Puigdemont es una persona de palabra y ya ha dicho que, en caso de que haya un debate de investidura, volverá al Parlament. Es un compromiso que él mantiene", aseguró el lunes el secretario general del partido, Jordi Turull, tras conocerse el fallo del alto tribunal. Sin embargo, los escenarios que se pueden abrir a partir de ahora son múltiples.

¿Puede ser detenido fuera de España?

Con la situación judicial actual, Puigdemont puede seguir moviéndose por el extranjero sin temor a ser arrestado, ya que no pesa sobre él ninguna orden de arresto internacional, tal y como explica Ángeles Vázquez. El juez Pablo Llarena renunció a reactivar la euroorden hace más de un año y, de momento, solo sigue vigente la petición de arresto en España, a pesar de que el Tribunal Supremo ha decidido no aplicarle la amnistía al no ver exonerable el delito de malversación y de que el expresident ya no goza de la inmunidad europea que le otorgaba su escaño en Bruselas.

¿Será arrestado al cruzar la frontera?

Sin embargo, sí sería detenido ahora en caso de cruzar la frontera con España. Una situación que ya casi dan por hecha en su defensa, liderada por Gonzalo Boye, y también en Junts, a pesar de insistir en que la agenda política y personal del expresident no se verá alterada por la judicatura española y que, por lo tanto, volverá si hay debate de investidura.

Durante la campaña electoral, el entorno de Puigdemont contaba con la posibilidad de que fuera arrestado en su regreso, aunque visibilizaban una especie de detención técnica, similar a la que tuvo lugar cuando volvió la exconsellera Clara Ponsatí. Pero la decisión del Supremo complica su situación, ya que será detenido y puesto a disposición de Llarena, que podría enviarle a prisión, al menos hasta que el Tribunal Constitucional, en su caso, revoque la decisión del Supremo de no aplicarle la amnistía.

¿Regresará si se convoca un pleno de investidura?

Tras las elecciones del 12 de mayo, se dio por hecho que Puigdemont volvería el 25 de junio coincidiendo con el primer debate de investidura en el Parlament. Sin embargo, ni él ni el líder del PSC, Salvador Illa, ganador de las elecciones, presentaron su candidatura, lo que llevó al presidente de la Cámara catalana, Josep Rull, a firmar un acto equivalente para activar el calendario. Los dos líderes alegaron que no tenían los apoyos suficientes para lograr superar el debate y decidieron no desgastarse. Ahora, hay tiempo hasta el 26 de agosto para que alguno de los dos dirigentes de un paso al frente y se postule. Por lo tanto, aún está a tiempo de cumplir con su promesa.

¿Y si el candidato es Salvador Illa?

A partir de aquí es cuando entra en juego la negociación. ERC, en plena crisis interna, negocia con los socialistas un eventual apoyo a la investidura de Illa, a quien exigen a cambio un nuevo modelo de financiación para Catalunya. Su voluntad es que el Gobierno conceda a la Generalitat la capacidad de gestionar todos los impuestos que se recaudan en la comunidad, con un sistema parecido al concierto vasco. La investidura del líder socialista podría salir adelante con los votos de ERC y los Comuns, pero, para ello, es necesario el entendimiento entre las partes y también que las bases de los republicanos refrenden el acuerdo.

Illa tiene previsto presentarse a la investidura antes del vencimiento de la fecha límite. Pero, en este caso, si Puigdemont cumple con su promesa de volver y es detenido, ERC podría tener aún más debate interno a la hora de dar sus votos al dirigente socialista.

¿Se presentará Puigdemont a la reelección?

También Puigdemont podría postularse y presentarse a la reelección. El partido sigue manteniendo que la investidura de su líder es posible y alienta esta posibilidad con acercamientos y reuniones con los republicanos, pero para que sea investido de nuevo president de la Generalitat necesita de una abstención del PSC, que los socialistas ya han rechazado tajantemente concederle. Puigdemont no quiso enfrentarse a un debate fallido la semana pasada, pero Junts evita aclarar si dará el paso de volver y presentarse a la investidura antes del 26 de agosto, aunque no tenga los votos amarrados.

¿Y si no hay pleno de investidura?

Pero cabe otra posibilidad, que es que socialistas y republicanos no lleguen a un acuerdo o que las bases del partido liderado ahora por Marta Rovira lo rechacen. Si ni Illa ni Puigdemont deciden postularse, podría no llegar a producirse un debate de investidura. ¿Qué pasaría entonces? El expresident podría decidir volver por la Diada, como tenía previsto antes de la convocatoria de elecciones anticipadas, o en otras fechas como el aniversario del 1 de octubre, dos días antes del inicio de la campaña electoral. Pero también podría aplazar la fecha de su regreso 'sine die' para no ser encarcelado. "No pasemos tantas pantallas", piden de momento desde Junts, para evitar responder a esta pregunta y desvelar otras cartas.

