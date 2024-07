PSOE y PP arrancan hoy la renovación del CGPJ ante el malestar de sus socios

PP y PSOE se han conjurado para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) e iniciar su futura reforma en tiempo récord. Tras más de 2.000 días de bloqueo, populares y socialistas quieren tener listo en 27 días la aprobación del nuevo Consejo y de una proposición de ley que siente las bases para configurar un nuevo modelo de elección de parte de los vocales. Este jueves darán los primeros paso en el Congreso ante el malestar de sus socios, a izquierda y derecha, que denuncia el reparto de la Justicia entre los dos grandes partidos.

En un clima que apenas da a entender que exista posibilidad alguna de alcanzar acuerdos, los de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han logrado tejer un pacto que en los últimos años ha fracasado en numerosas ocasiones. Este jueves, en un pleno extraordinario que comenzará a las 12 horas, se materializará ese entendimiento con la aceptación a trámite de una proposición de ley que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para mandatar al nuevo CGPJ a que en el plazo de seis meses elabore y apruebe, por una mayoría de tres quintos, una "propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial".

La norma, según los planes de ambas formaciones, se tramitará en el Congreso en dos semanas. El pacto incluye, además, el compromiso firme de PP y PSOE de no aceptar ninguna enmienda que no tenga el visto bueno de ambos partidos. Así, con la mayoría reforzada que tienen -257 diputados en total- la ley no encontrará ningún obstáculo y se espera que el 31 de julio sea ratificada de manera definitiva por el Senado. Sin embargo, por el camino sí que quedará patente el rechazo de todos sus socios.

A izquierda y derecha

La pasada semana, nada más conocerse el anuncio del acuerdo, los socios del Ejecutivo se lanzaron a criticar la “gran coalición” que estaban fraguando PP y PSOE. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, denunció que el reparto del CGPJ -10 vocales para los populares y otros 10 para los socialistas- "no refleja la pluralidad del Congreso". Su homóloga en Junts, Míriam Nogueras, apuntó que la regeneración democrática anunciada por Sánchez se había quedado en un "pacto con el PP" y el portavoz del PNV, Aitor Esteban, se extrañó de que para este pacto hubieran "tardado tanto tiempo".

Hay quienes consideran, incluso, que es un cambio en la dinámica de la legislatura, con un PSOE que se va a inclinar hacia el PP. "El PSOE elige nuevo socio de gobierno, el PP, y arranca una nueva legislatura de gran coalición. Esto no es lo que la gente votó en las urnas", dijo la líder de Podemos, Ione Belarra. Sumar fue la única formación que recibió el acuerdo con cierto agrado, algo lógico al formar parte del Gobierno, pero en los últimos días ha ido creciendo el descontento con el acuerdo y este miércoles fuentes de la formación anunciaron su abstención.

Las críticas también le llovieron al PP desde su derecha. "Es una estafa a los españoles y nos van a tener enfrente contra este acuerdo", dijo el líder de Vox, Santiago Abascal. La portavoz del partido, Pepa Millán, llegó a decir que era una cesión ante el chantaje del presidente del Gobierno. "Con nosotros que no cuenten nunca. Nosotros queremos que los jueces elijan a los jueces", aseveró.

La elección de los vocales

Con la proposición de ley ya aceptada a trámite, PP y PSOE darán después el segundo paso de su plan, activar la Comisión de nombramientos del Congreso, por donde deberán desfilar los cuatro juristas de reconocida competencia elegidos para el CGPJ, como paso previo a su ratificación. Los otros seis miembros que le corresponde elegir a la Cámara Baja, todos ellos jueces o magistrados, no tienen que pasar este requisito previo.

El acuerdo firmado por populares y socialistas establece que la aprobación definitiva del nombramiento de estos 10 vocales, ni de los 10 que le corresponde al Senado, no se hará hasta que la Cámara Baja no apruebe la proposición de ley pactada. Esta salvaguarda impuesta por el PP hará que la renovación no se materialice hasta la tercera semana de julio.