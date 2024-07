Rufián: "Con las leyes del PP y Vox los dos mejores de la selección no jugarían con España"

El excelente rendimiento de Lamine Yamal y Nico Williams en la selección española ha llegado también al ámbito político. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha recordado la notable aportación de ambos jóvenes para referirse a las posturas políticas del Partido Popular y Vox respecto a los inmigrantes.

"Tenemos una derecha española que en lugar de combatir a la ultraderecha, la imita. Ojalá pasara como en otros países, que la combaten y no la imitan", reflexionó Rufían en los pasillos del Congreso de los Diputados. El dirigente se centró después en el balón. "Para que todo el mundo lo entienda, si se aplicaran las leyes que quieren PP y Vox, los dos mejores jugadores de la selección española no estarían ahí, con lo cual el equipo no empataría ni con Andorra", aseguró.

Raíces migrantes

Aunque no citó los nombres, es obvió que Rufián se refería a Lamine Yamal y Nico Williams, dos de las sensaciones de esta Eurocopa, que deben ser claves en el choque de este viernes de cuartos contra Alemania. El político de ERC considera que la derecha está tomando un rumbo peligroso y quiso relacionar la problemática que se vive en la sociedad con la situación de la selección.

Tanto PP como Vox demandan medidas más rígidas para el control de la inmigración. Las raíces migrantes de Lamine Yamal y Nico Williams ha sido uno de los temas candentes en los últimos días en las redes sociales. Ambos futbolistas pelean contra los insultos de quienes niegan sus nacionalidades españolas por ser hijos de migrantes, aunque ambos nacieron en España. Nico, del Athletic, nació en Pamplona, mientras Lamine Yamal, del Barça, lo hizo en Esplugues de Llobregat, aunque se crió en Mataró.