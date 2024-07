Óscar Puente, al PP: "¿Qué es lo que quieren, bombardear cayucos?"

"¿Qué es lo que quieren, bombardear cayucos?". Esta fue la pregunta que lanzó el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, como respuesta irónica a la petición del PP de desplegar la flota de la Armada para frenar la llegada de migrantes por vía marítima. Una propuesta que, a su juicio, resulta "difícil" tomarse en serio e instó a los populares a detallar las claves de su proposición. Estas declaraciones las realizó tras la presentación del nuevo buque remolcador de Salvamento Marítimo, Heroínas de Sálvora, que tendrá base en el Puerto de Las Palmas.

Puente recordó que la Armada ha dejado "muy claro" que un buque de guerra español, ante personas que estén en dificultades, "no hará otra cosa que no sea salvarlas, asistirlas y ayudarlas. Eso es lo que hace nuestro Ejército. Eso es lo que lo que impone la Ley del Mar". El ministro añadió que las Fuerzas Armadas se caracterizan por su humanidad y por ser un ejemplo de respeto por los derechos humanos y por la vida. Por esto, pidió a PP y Vox "no ensuciar" el nombre del Ejército de España, "ya que tantas veces se les llena la boca con su dignidad".

El titular de Transportes considera que con esta propuesta, el PP ya no solo se desliza por "la pendiente de la demagogia y de las ideas de la ultraderecha, sino por un pendiente peligrosa en política como es la del ridículo".

En esta línea, la ministra de Defensa, Margarita Robles, lamentó que el PP "demuestra una vez más, que ignora el papel de las Fuerzas Armadas" y plantea "cosas que van en contra de la normativa", al tiempo que ha asegurado que, "cuando haya un solo inmigrante en situación de riesgo, le va a ayudar". Ante quienes señalan que el Ejército se usó en otras situaciones, como en la valla de Melilla, Robles apuntó que "fue por razones exclusivamente humanitarias".

Fronteras militarizadas

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tildó de "inhumana la propuesta del PP y afeó que "este discurso absolutamente xenófobo, que siempre habíamos escuchado en boca de Vox, ahora se lo escuchemos al Partido Popular". Para el ministro, esto resulta "preocupante" para "nuestra democracia, nuestro sistema de valores democráticos y para la solidaridad" en un país como España que ha definido como "solidario".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, acusó al Gobierno del PSOE de tener una política migratoria similar a la que propone el PP. Belarra denunció que en España las fronteras "ya están fuertemente militarizadas". "Hay una participación permanente tanto de la Guardia Civil como de la armada marroquí en nuestra frontera sur. Lo que está proponiendo el señor Tellado –portavoz del PP en el Congreso–, por desgracia, es demasiado parecido a lo que ya hace el PSOE en materia migratoria", señaló. Según Efe, Belarra calificó de "soflama" el planteamiento del PP y aseguró que "obedece a una disputa que tiene con la ultraderecha".

Suscríbete para seguir leyendo