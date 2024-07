La presidenta de las Corts valencianas llama "imbéciles millonarios elitistas" a los futbolistas de la selección francesa

A la presidenta de las Corts, Llanos Massó (Vox), no parece haberle gustado la implicación política de varios jugadores de la selección francesa de fútbol que en los días previos a las elecciones legislativas galas, celebradas ayer, llamaron al voto contra la extrema derecha de Marine Le Pen.

El Reagrupamiento Nacional no pasó de ser tercera fuerza y Massó atribuye el éxito del Nuevo Frente Popular a ese posicionamiento de las estrellas del combinado francés, según un mensaje publicado anoche en sus redes sociales.

En él, la dirigente voxista llama "imbéciles millonarios elitistas" a los futbolistas (entre otros Kylian Mbappé, Aurelien Tchouaméni o Jules Koundé) que pidieron el voto contra Le Pen y les acusa de "condenar a sus compatriotas a la inseguridad y al desastre".

Algunos de estos deportistas, como el madridista Tchouaméni, celebraron el freno a la extrema derecha también en sus perfiles sociales y están siendo víctimas de una avalancha de insultos.

La izquierda contra Massó

Los partidos de la oposición no han tardado en reaccionar a la última salida de tono de Massó. El PSPV ha pedido el cese de la dirigente voxista como presidenta de las Corts y ha ofrecido a Mazón a abrir un "espacio de negociación" para reemplazar en el cargo a Massó, que "no está a la altura" del mismo, según el portavoz del PSPV. Los socialistas también pedirán su reprobación.

Muñoz ha criticado los insultos de Massó a los futbolistas de la selección francesa y ha señalado que, con esas palabras, “vuelve a avergonzar a los valencianos y valencianas”. Pese a tender la mano para desalojarla del puesto, Muñoz ha recordado que preside las Corts "con el apoyo de Mazón". Con todo, ha considerado que se trata de una situación "insostenible" porque "insulta a personas que se posicionan políticamente para salvaguardar la democracia"

Por su parte, Compromís también ha coincidido en que Massó "no está a la altura del cargo", el segundo de mayor rango de toda la Comunitat Valenciana. El portavoz de la coalición, Joan Baldoví, ha remarcado que la presidenta de las Corts "no se pude dedicar a hacer tuits incendiarios que solo responden a la radia porque su candidata (Le Pen) no ha ganado.

Por ello, ha indicado que este cargo debería estar en manos de una persona "moderada e independiente" y "no de una hooligan que solo responde a intereses de partido". Y como el PSPV, ha criticado el "error irresponsable" de Mazón al elegirla para el cargo.