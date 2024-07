Le Senne: "Si el Parlamento balear me remueve hasta será un descanso, este cargo es una carga"

"No me planteo dimitir". Gabriel Le Senne, presidente del Parlamento balear, reiteró ayer su intención de no renunciar al cargo tras la ruptura del pacto PP-Vox por el reparto de los menores migrantes no acompañados.

El ultraconservador aseguró que no tiene «nada» que responder a la petición de dimisión de la presidenta Prohens y no rechazó de planoque le releven del cargo. «Si el Parlament quiere removerme, me removerá», expresó el presidente, para acto seguido confesar: "Para mí será hasta un descanso, ya llevo todo el año cuestionado y es un poco cansado». En este sentido, aseguró que si la remoción sale adelante él «no tendría ningún problema". Con su habitual talante de resignación, sentenció: "por fin podría hablar claro".

El mandatario de Vox expresó que para él la presidencia del Parlament "más que un cargo es una carga" y aseguró que no iba a aferrarse a su asiento. "No me atornillo, lo que tengo es sentido del deber y solo intento eso".

También confesó que "necesitaba el verano" tras un duro curso político, pero que en la última sesión "estalló la bomba", en relación a su actitud agresiva en la que rompió fotos de Aurora Picornell. "Es un puesto complicado y llevamos un año en el alambre. La verdad que acaba desgastando un poco", dijo.

‘Un tardeo con Le Senne’

El presidente acudió ayer al ‘Tardeo con Le Senne’ organizado por Vox Calvià para «hacerle un pequeño homenaje» tras estar en el centro de la polémica por las críticas políticas y sociales. Arropado por las diputadas Manuela Cañadas -portavoz del partido- y María José Verdú, así como también por el equipo municipal y una veintena de seguidores, Le Senne se mostró tranquilo y sonriente a su llegada y no dudó en responder a las preguntas de los medios.

Entre tapas y cervezas, el bar Deja Vu volvió a acoger una de las habituales charlas organizadas por los ultraconservadores en Calvià, esta vez con intención de mostrar su apoyo a Le Senne.

Acompañado en todo momento por Esperanza Catalá, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento, el ultraderechista respondió a varias preguntas del público y agradeció la presencia de los asistentes. "Es reconfortante recibir este apoyo".

Una de las cuestiones por las que fue preguntado no fue otra que la supresión de los pactos entre el Partido Popular y Vox a nivel estatal. "Lo que se está viendo ahora de la ruptura con el PP es más necesario que nunca. Nuestras ideas no las defiende nadie más", aseveró.

Juana María Prats, regidora de Vox en Calvià, le defendió por el episodio de Picornell y ambos terminaron asegurando que se trató de "una exageración" motivada por la izquierda, asegurando Le Senne que «todo se tergiversó» y que "hasta el PP se quejó antes del incidente" y le «mandaban mensajes por los carteles que colocaron los diputados».

