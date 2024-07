El codirector de la cátedra de Begoña Gómez descargó toda la "responsabilidad" del máster en la mujer de Sánchez

El codirector de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el profesor universitario José Manuel Ruano de la Fuente, endosó a Begoña Gómez la "responsabilidad" de dar explicaciones sobre las presuntas irregularidades que ya investiga el juez de Madrid Juan Carlos Peinado. Así consta en el informe remitido por el centro docente al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que interrogará este viernes como investigada a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Mediante correo electrónico, José Manuel Ruano de la Fuente manifiesta no tener la documentación requerida, ni, al parecer, respuesta a las cuestiones planteadas por esta Universidad manifestando que él mismo traslada a la directora de la Cátedra la responsabilidad de atender a los requerimientos formulados", especifica el informe de la Universidad, que comunica al magistrado que si detecta cualquier irregularidad en la gestión de los fondos universitarios volverá a pedir la personación como perjudicada.

El profesor Ruano de la Fuente respondió de esta forma tras recibir un requerimiento por parte de la Complutense para que aportara documentos sobre las actividades de la Cátedra y el máster que dirige Begoña Gómez, quien tampoco ha suministrado la información exigida por la UCM. En concreto, la Universidad trata de determinar si la mujer del presidente del Gobierno si la mujer de Sánchez se apropió de un software universitario.

El juez Juan Carlos Peinado en los alrededores de los juzgados de Plaza Castilla. / José Luis Roca

La Complutense ha reprochado a Begoña Gómez y a Ruano de la Fuente su falta de cooperación en la investigación interna, que no ha podido determinar la existencia de irregularidades, según lamenta la Universidad, no esta dotada de potestades que "obliguen a la colaboración". Además, el informe entregado al juez Peinado manifiesta que la mujer del presidente del Gobierno constituyó el 12 de diciembre "sin conocimiento ni participación" de la UCM la sociedad Transforma TSC SL.

Factura de 60.500 euros

Precisamente en el seno de la investigación interna se pone de manifiesto que la Universidad madrileña, ante la falta de colaboración de los responsables de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva, recurrió a la Escuela de Gobierno, que detectó la existencia de dos facturas. Una de 18.148 euros firmada por Begoña Gómez, y otra, rubricada por el profesor Ruano de la Fuente, por un total de 60.500 euros.

La investigación interna de la Complutense ha detectado una tercera factura, que al igual que las otras dos han sido comunicadas al juez Peinado, que fue presentada por la empresa Making Science Group S.A. por la prestación del servicio de desarrollo e implementación de la Plataforma Transforma TSC para la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, por importe de 24.200 euros.

El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquin Goyache, a su llegada al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, donde el juez Juan Carlos Peinado interroga este viernes a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, / Mariscal

El informe de la UCM entregado al juez Peinado también incluye "una copia del Convenio suscrito en cuya virtud del cual se crea la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva". Según la declaración como testigo del rector de la Complutense, Joaquín Goyache Goñi, fue la propia Begoña Gómez la que le llamó, a través de su secretaria, para que acudiera a Moncloa para reunierse con ella; y que fruto de este encuentro ella comenzó a dirigir la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva, explicaron a esta redacción fuentes de las acusaciones populares del caso Begoña Gómez: Vox, Hazte Oír.Org, Manos Limpias, MRPE e Iustitia Europa.

El papel de José Manuel Ruano de la Fuente en la creación de esta Cátedra es muy relevante, según denuncian estas acusaciones. Y en importante porque la mujer del Presidente del Gobierno no tendría la titulación necesaria para dirigir una Cátedra, por lo que necesitaría que un licenciado, en este caso un profesor titula de la UCM, participara en la dirección de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva.

Reuniones en Moncloa

En este sentido, el empresario Juan Carlos Barrabés, cuyas empresas fueron recomendadas desde la Cátedra de la UCM, también reconoció en su declaración como testigo haber mantenido diferentes reuniones en Moncloa con Begoña Gómez. Y en alguna de ellas habría visto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque según completan fuentes de la defensa este encuentro sería "muy breve".

Ante el paso al frente de la Complutense, adquiere gran relevancia la declaración como testigos este viernes del actual vicerrector de la UCM, José María Coello de Portugal, y de quien le precedió en el cargo, Juan Carlos Doadrio Villarejo. Se trata de puestos responsables de las cátedras de carácter extraordinario en la universidad pública coincidiendo con el proyecto de la mujer de Pedro Sánchez, que comparecerán como testigos ante el juez Juan Carlos Peinado tras la declaración como investigada de Begoña Gómez.

La defensa de Begoña Gómez ha presentado un escrito al juez en el que rechaza la comparecencia de Coello de Portugal y de Doadrio Villarejo. Según informó El Mundo, Doadrio advirtió a la mujer del presidente del Gobierno de que "cualquier registro lo debía hacer a través de la Universidad Complutense al ser dinero público". "No se me informó de esto ni a mí, ni a la comisión de la cátedra", añadió este docente al rotativo madrileño. Doadrio no supo que Gómez terminó registrando a su nombre la marca de la plataforma, pese a que la indicó que todo lo concerniente a la cátedra era dinero del Estado.