Vox, como acusación popular, dejaba la Moncloa después de que Pedro Sánchez se haya acogido a su derecho a no declarar. Los de Abascal mantienen que el presidente está cercado por la corrupción. Para los populares, la decisión de no declarar de Sánchez, lo convierte en más sospechoso que nunca. Pero desde el Gobierno siguen defendiendo que no hay caso. Mantienen que todo este asunto se trata de un montaje para manchar la imagen del presidente del Gobierno