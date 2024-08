Dimite un edil asturiano del PSOE que estrelló su coche contra propiedades de miembros del PP: "Nos llama la facha y la gorda"

En la localidad asturiana de Ibias, la tensión política viene de lejos. Este miércoles, vivió otro capítulo con la dimisión del concejal socialista Marcos Rodríguez, que en la madrugada del martes había estrellado su coche contra el vehículo y la casa de dos miembros del PP. Todo indica que la dirección regional del PSOE forzó la renuncia del edil, que inicialmente rechazó irse porque, según dijo, no había cometido "delito alguno". Unas palabras muy distintas a las pronunciadas ayer. "Se trató de un accidente del que asumo toda la responsabilidad. Así se lo he trasladado de forma personal a las personas afectadas, a las que he pedido disculpas de forma expresa y con las que me he comprometido a asumir los gastos económicos ocasionados por los desperfectos causados. Una disculpas que extiendo de forma pública a todos los vecinos y vecinas de Ibias", indicó en una nota pública. "En ningún caso han existido motivaciones políticas, personales o de ningún otro tipo. Se ha tratado, insisto, de un accidente", indicó el edil, para luego añadir: "En todo caso, asumo la responsabilidad política de lo sucedido y asumo mis responsabilidades con mi partido. Por ello, presento mi dimisión inmediata". Pero en el concejo no son pocos los que le contradicen.

La alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, aseguró este miércolees al conocer la decisión que Marcos Rodríguez no había dimitido. "En realidad, le han dimitido", decía. Álvarez había pedido el martes a la Federación Socialista Asturiana que tomase medidas respecto a este concejal, un hombre que "se pierde en cuanto habla de política", como la madrugada en que se produjo el accidente. En un bar de la localidad, situado junto al cuartel de la Guardia Civil, Rodríguez se puso a despotricar contra la regidora en término tan gruesos que otros dos vecinos salieron en defensa de ella. Rodríguez, convencido de que es "el alcalde que quiere Ibias", salió airado del establecimiento y se montó en su coche, ejecutando un giro hacia atrás con tan poca pericia que golpeó el coche de la exconcejala del PP Estrella Fernández, sacándolo de la calzada y dejándolo montado en la acera.

A pesar de los avisos de los testigos, siguió la marcha y unos 200 metros más allá estrelló el coche contra el banco de piedra de la expresidenta del PP María José Muñiz. El murete quedó partido en dos y las macetas volaron al suelo. Todavía siguió la marcha y sufrió un tercer percance: estrelló el coche contra un bordillo. Unos adolescentes le ayudaron a mover el vehículo, que quedó curiosamente frente a la casa de la alcaldesa. Algunos sostienen que si no es por el bordillo también habría dañado la casa de la regidora.

"La facha" y "la gorda"

Ésta asegura que la animadversión del concejal y su círculo a ella y su equipo es manifiesta no sólo en la redes sociales, sino cada vez que tiene oportunidad de iniciar una conversación. "Insulta. A mí me llama la facha y a quienes me votan, fachas también", se duele la primera edil. "A mí me llaman la gorda, tal cual", dice por su parte la teniente de alcalde, Isabel Villar. "Insultos que no son muy propios de alguien que se considera de izquierdas, me da la impresión. De socialistas tienen lo que yo. Se equivocaron de partido, parecen más bien de Vox", añadió Villar. Lo cierto es que Marcos Rodríguez estuvo detrás de la formación de la agrupación "Nós por Ibias", la marca ibiense de Podemos, que precisamente facilitó el primer mandato de la alcaldesa Álvarez en 2019, aunque luego apoyó la moción de censura que la desalojó y que volvió a llevar a la alcaldía a la socialista Silvia Méndez, pareja de Marcos Rodríguez.

A la teniente de alcalde, que tiene raíces en Alguerdo, la localidad donde también vive la familia de Marcos Rodríguez, la acusan en redes sociales de "prostituir el pueblo donde sus padres nacieron y que éstos adoraban, da vergüenza cuando lo visita, su política va contra los intereses del pueblo de sus padres". Además, los comentarios están trufados de ataques a la pareja de Villar, que ésta considera totalmente fuera de lugar. La trifulca política ha pasado a ser "un machaque personal". Al parecer, crean perfiles falsos y blogs para atacar a la alcaldesa y sus concejales. En sus redes sociales, Marcos Rodríguez se presenta como una persona entregada al concejo. "Amo a Ibias sobre todas las cosas", ha indicado alguna vez, y habla de "reconquistar" el concejo. A la alcaldesa no le extrañaría que formase un nuevo partido, ahora que ha abandonado sus cargos en el PSOE.

Desde que el PP ganó las elecciones en Ibias, eso sí, por un puñado de votos, las críticas a Gemma Álvarez y su equipo han sido de lo más acerbas. "Les molesta un gobierno de mujeres y del PP, piensan que las mujeres solo pueden ser de izquierdas", asegura Villar. La oposición al PP de Ibias es inmisericorde. Estos días, por ejemplo, cargan contra la alcaldesa por limitar el riego en el concejo, dados los problemas de abastecimiento por la sequía; o por la frondosa vegetación que se acumula en las márgenes de las carreteras, algunas de las cuales son por cierto de titularidad regional. Cualquier motivo sirve para disparar contra la alcaldesa, a la que no perdonan haber quitado el poder al PSOE. Hasta el punto de que se han prohibido los comentarios en la página web del Ayuntamiento, algo que los socialistas consideran como una muestra de "censura" y las hechuras autoritarias del equipo municipal, algo que la alcaldesa considera ridículo.

La polarización que hay en la sociedad es aún más profunda en un concejo pequeño como Ibias, donde todo el mundo se conoce. En el pasado ya ha habido alguna agresión que al parecer "se tapó". En el bar donde se produjo la discusión que precedió a la cadena de choques, defienden a capa y espada a Rodríguez. "Fue un accidente, totalmente casual, no tuvo que ver con la política", clamaba uno de los parroquianos este miércoles. Otra indicaba que "todo eran bulos". Otro de ellos, el primer alcalde socialista de Ibias, Antonio Méndez –nada que ver con la exalcaldesa Silvia Méndez–, que ejerció entre 1983 y 1987, apelaba a las buenas formas y se acordaba de la tensión de aquella ya lejana Transición en la que le tocó lidiar con los incontables problemas del concejo. "Y sin un duro en la caja", remarca Méndez, de 84 años, que nunca cobró un duro del Ayuntamiento.

"No había carreteras asfaltadas, ni electricidad, ni televisión... Una vez le dije a Pedro de Silva que, aunque se invirtiese en Ibias todo el presupuesto del Principado, el concejo seguiría a la cola de Asturias", asegura. Aún así consiguió avances. "Estábamos saliendo del franquismo, había mucho cacique, pero empezamos a cortarles las alas", añade. El exalcalde Méndez consideró lógica la dimisión de su "compañero" de partido, puesto que no puede aprobar lo ocurrido. Pero no dejar de remarcar que el incidente se ha manipulado. "La democracia no ha llegado todavía a Ibias", se duele, a poca distancia de la gran cruz a los caídos que hay en uno de los laterales de la iglesia parroquial.

De Marcos Rodríguez no se sabía nada este miércoles. En casa de su suegros no se le veía desde hace unos días, presumiblemente desde los incidentes del coche. Su suegra aseguró que desconocía lo ocurrido en la madrugada del lunes, incluso que hubiese dimitido. En la localidad especulaban con que estuviese en Alguerdo, el pueblo de su familia, o en Oviedo, donde reside y trabaja su pareja.

Algún vecino manifestó su incredulidad de que las colisiones contra propiedades de miembros del PP hubiese sido premeditado. "Si se lo hubiese propuesto no le habría salido tan bien. Está claro que fue sin querer, no creo que tenga que ver con la política", indicó, un poco molesto por el hecho de que Ibias haya trascendido en los medios de comunicación por un suceso tan rocambolesco.

"No es un hecho aislado"

Otros vecinos no están tan seguros de que lo ocurrido no deba tenerse en cuenta. A la alcaldesa la advirtieron de que tuviese cuidado, y su familia se asustó un tanto. "No es que tengamos miedo, tenemos cuidado, vamos con un poco más de prevención, porque no se puede decir que sea un hecho aislado", indican la alcaldesa y la teniente de alcalde. Y es que "si no estás con ellos ya está liada". La imagen de bucólica tranquilidad parece haberse roto en Ibias tras la desgraciada madrugada del lunes.

