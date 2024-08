Barbón rechaza el pacto catalán para investir a Illa: "No apoyaremos nada que vaya en contra de los intereses de Asturias"

"No apoyaremos nada que vaya en contra de los intereses de Asturias. El Principado tiene definida su posición histórica en materia de financiación y me debo a los acuerdos alcanzados". El Presidente del Principado, Adrián Barbón, volvió este viernes de sus vacaciones y lo hizo con todos los focos apuntando para él. Con el terremoto causado a causa del principio de acuerdo entre el PSC y ERC, por el cual Salvador Illa se convertiría en president de la Generalitat a cambio del traspaso de las competencias de Hacienda a Cataluña, muchos reclamaban que el Presidente asturiano saliese a hablar. Durante su comparecencia, Barbón se mostró en contra de que cualquier comunidad autónoma "salga del régimen común" y reivindicó los acuerdos alcanzados en 2020 en la Junta General, en 2021 mediante el manifiesto de Santiago o los programas electorales de los socios de gobierno, por los cuales defienden su postura en materia de financiación autonómica, centrada en una reforma "en profundidad" del sistema.

"El sistema de financiación está obsoleto, no da más de sí. Está caduco desde hace años y hay que afrontarlo con visión de Estado federal, ya que es el futuro de este país", recalcó el líder del ejecutivo asturiano, quien recalcó como pilares fundamentales los principios de igualdad, solidaridad y multilateralidad "para sostener el Estado de Bienestar". Precisamente, en cuanto a la multilateralidad, el Presidente asturiano instó a que el acuerdo entre los socialistas catalanes y Esquerra "sea negociado en el Consejo General de Política Fiscal y Financiera".

Según destacó Barbón, además de su rechazo frontal a la salida de cualquier región del régimen común de financiación, señaló claramente su oposición al principio de ordinalidad, por el cual "quienes más aportan serían los primeros en recibir financiación". "Si el acuerdo gira en torno a la ordinalidad, Asturias no firmará. Nos negaremos a ello", recalcó el Presidente, que recordó que su propio partido establece que dicho principio "supondría una financiación privilegiada para determinados territorios".

Respecto al fondo del acuerdo entre ambas formaciones, Barbón mostró su esperanza en que Salvador Illa, con quien ha tenido ocasión de hablar en los últimos días, se convierta en presidente de Cataluña ya que "le va a sentar bien a este país". Además, también confirmó que tuvo ocasión de hablar con miembros del Gobierno central "para transmitir la postura de Asturias", aunque no con el Presidente, Pedro Sánchez. Por otro lado, además, también se refirió a las críticas por haber aguardado hasta este viernes para comparecer públicamente. El presidente declaró que "no soy un superhéroe" y que "necesito descansar", y defendió que desde que se tuvo conocimiento del principio de acuerdo "han hablado la vicepresidenta y presidenta en funciones y el consejero de Hacienda. No es verdad que se haya guardado silencio".