El PP exige al Gobierno que declare la 'emergencia migratoria' y desoye la petición de ayuda de Ceuta

"En estos momentos, el número de menores supera en un 360 por ciento a la capacidad de acogida que, por tamaño y otras variables, a Ceuta le corresponde". Con esta cifra sobre la mesa, el presidente de la ciudad de Ceuta, el conservador Juan Jesús Vivas, solicitó ayuda al Gobierno y al resto de comunidades autónomas ante la incapacidad de su territorio para afrontar la llegada de menores extranjeros no acompañados. El PP ha desoído la petición de su compañero de partido y ha dirigido toda la responsabilidad al Gobierno, exigiéndole que declare la "emergencia migratoria".

"Esta situación sabíamos que se podía llegar a dar. Los que no han sido previsores y no han querido verlo ha sido el Gobierno de España", ha dicho la vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez. En declaraciones a los medios este viernes, la dirigente conservadora ha asegurado que esta situación -"un auténtico drama humano", en palabras de Vivas- no se soluciona repartiendo a los menores extranjeros por las comunidades autónomas. Y ha dejado claro que el Ejecutivo de Pedro Sánchez carece de política migratoria.

Vivas, en la carta que remitió al Gobierno, al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; a la ministra de Infancia, Sira Rego; y a todos los presidentes autonómicos pidió que "de manera inmediata, sin más dilaciones, se promueva, acuerde y acometa, de manera consensuada y corresponsable" la "derivación ágil y vinculante de menores a la península". Hace menos de un mes, el PP votó en contra de un mecanismo que permitía el reparto de los menores cuando los territorios de Canarias, Ceuta o Melilla superasen el 150% de ocupación.

No obstante, Fúnez no ha querido entrar a dar ninguna respuesta a la petición de ayuda de Ceuta. Tan solo ha recordado que el PP "no se ha negado en ningún caso a acoger menores", ya que sí apoyó la derivación de cerca de 350 menores -solo en Canarias hay más de 6.000- y ha exigido al Gobierno de Sánchez que apruebe de manera inmediata la "emergencia migratoria".

Críticas al Ejecutivo

La dirigente del PP ha denunciado que el presidente del Gobierno no haya convocado una conferencia de presidentes autonómicos para analizar la situación migratoria en los últimos años y ha afirmado que "la política migratoria no se basa en repartir a los 'menas' por las comunidades autónomas", pese a que el problema más acuciante sea la saturación de los territorios fronterizos de Ceuta, Melilla y de las islas Canarias. Aun así, ha incidido en que es necesaria una política migratoria que pase por el "control de fronteras", que sea "seria y humanitaria".

"Hay que dar una respuesta a los 'menas', pero hay que dar una respuesta seria, tanto en Canarias como en Ceuta. Nuestro posicionamiento es el mismo, una política migratoria real, tanto para menores no acompañados como para el resto de migrantes, basada en política exterior, control de fronteras y también en ir a la Unión Europea, no solo para defender el catalán, sino a pedir que se reconozca a España como frontera con África en lo referente a materia migratoria", ha resumido.