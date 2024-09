Esteban González Pons ¿apoya el bloqueo a la elección para la presidencia del CGPJ o se desmarca?

“…Se trata de hombres de diversas estirpes, que profesan diversas religiones y que hablan en diversos idiomas.

Han tomado la extraña resolución de ser razonables

Han resuelto olvidar sus diferencias y acentuar sus afinidades…

…Acaso lo que digo no es verdadero; ojalá sea profético”

Poema Los conjurados del libro Los conjurados, Jorge Luis Borges, 1985.

Es la tarde del 25 de junio de 2024 en la oficina de prensa de la Comisión Europea. El ministro de Justicia Félix Bolaños y el vicesecretario institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, negociador de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), acaban, pasadas las 17:30, de terminar su reunión de una hora, en presencia de la exvicepresidenta de Justicia y en aquel momento vicepresidenta de Valores y Transparencia, Věra Jourová, para formalizar el pacto por escrito. Bolaños estrecha la mano de la vicepresidenta sin extenderla a González Pons, quien a su vez estrecha la de la de la vicepresidenta y se la ofrece a un Bolaños despistado. González Pons coge la mano de Bolaños y la une con la de Jourová y los tres miran a las cámaras. El negociador del PP agradece a Félix Bolaños el trabajo que durante dos años han realizado juntos. "La verdad es que dos años negociando los dos es casi el principio de una amistad", dice un González Pons evocando a Humphrey Bogart al final de Casablanca, aunque menos sentimental al al jefe de policía francés [el actor Claude Rains]: “Louis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad”. Bolaños no se quedó atrás al subrayar el “esfuerzo del PP” y “en particular el de González Pons, con el que he trabajado mucho y duro”.

Versiones llegadas a El Periódico de Cataluña, de Prensa Ibérica, aseveraban desde hace varios días que el bloqueo en la elección de la persona que ocupará la presidencia del CGPJ-hasta ayer no se registraron nuevos contactos entre los negociadores de los 10 vocales progresistas y 10 conservadores -con vistas al Pleno convocado este lunes 2 de septiembre a las 17:00 horas- es ajeno a cualquier indicación que el PP haya podido trasmitir a los vocales del sector conservador. Esas versiones señalaban que el bloqueo de dicho sector a la candidatura de la magistrada Pilar Teso Gamella era el reflejo de una posición en la que se han enrocado, sobre todo, los siete vocales procedentes de la judicatura, afiliados a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

La información que este diario recogió en fuentes indirectas relataba que el eurodiputado y vicepresidente tercero del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, se habría desmarcado respecto a la conducta de los vocales conservadores. González Pons ya había anunciado al explicar el acuerdo que la elección de la persona para ocupar la presidencia sería de competencia de los 20 vocales, según establece el acuerdo firmado. Sin embargo, tanto él, en nombre de Alberto Núñez Feijóo, como su antecesor Teodoro García Egea, por Pablo Casado, habían pactado que la presidenta sería mujer y dieron por buena la candidatura de la magistrada Pilar Teso por su talante neutral y moderado.

Este diario intentó sin éxito obtener el punto de vista de González Pons en los últimos días. “Esteban quería hablar contigo. Me aseguran que no compartes/compartís en el PP el proceso que se está llevando en la elección de la persona para la presidencia del CGPJ”. González Pons no respondió ni al mensaje ni a las llamadas reiteradas.

Durante semanas las conversaciones personales y telefónicas entre miembros de los dos grupos -progresista y conservador- se han desarrollado en ciertos días frenéticamente. Pero desde el jueves de la semana pasada, esos contactos se han interrumpido.

El candidato o candidata -tras la entrada en vigor de la ley de paridad el pasado 22 de agosto de 2024 todo indica que, para respetarla, la elección debería recaer en una mujer ya que con la elección de un hombre se vulneraría en una institución muy relevante como el CGPJ la proporción de genero 60%/40%- tendrá que jurar a toda máquina en el Palacio de la Zarzuela ante el rey Felipe VI y luego apresuradamente ante el Pleno del Tribunal Supremo, para poder acudir al acto de apertura del año judicial, ceremonia que preside el rey, el jueves 5 de septiembre.

El PP y el sector conservador ejercieron la presidencia del CGPJ a través de la presidencia de Carlos Lesmes, una propuesta del presidente Mariano Rajoy, desde diciembre de 2013. Pero Lesmes no duró los cinco años por las cuales fue elegido -debía ser sustituido en noviembre de 2018 y por tanto en una legislatura bajo mayoría socialista- y el bloqueo del CGPJ extendió su mandato hasta octubre de 2022 cuando presentó su dimisión. Hasta 2021, cuando se prohibió seguir haciendo nombramientos de jueces y magistrados, Lesmes configuró a su gusto -el de la mayoría conservadora- lo que es hoy la judicatura española.

Ahora con retraso se ha abierto la posibilidad de que en una nueva legislatura socialista se pueda nombrar -como hubiera correspondido en 2018- una persona de talante progresista. Sin embargo, el Gobierno viene proponiendo desde 2021 el nombre de una magistrada de personalidad neutral, Pilar Teso, que el PP pudiese aceptar de consenso. Ya en noviembre de 2018, el Gobierno, aunque le correspondía tener la iniciativa, admitió la propuesta del PP de nombrar en la persona del magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo, un “candidato de consenso”, iniciativa que, finalmente, resultaría fallida.

La candidata Pilar Teso necesita 12 votos, es decir, los 10 de los vocales progresistas, más 2 del sector conservador, para alcanzar los 3/5 requeridos para alcanzar la presidencia. Los conservadores han propuesto como alternativa al magistrado Pablo Lucas. E, incluso, según versiones recogidas por este periódico, han llegado a sugerir el nombre de una magistrada del Tribunal Supremo, también de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, y afiliada a la asociación de Juezas y jueces para la democracia, cuyo nombre no se formalizó en las nueve candidaturas a la presidencia y que, por tanto, no es susceptible de ser incorporada de manera sobrevenida.

Existe, según fuentes del sector progresista, un manifiesto deseo, “casi simbólico” de acabar con la candidatura de Pilar Teso para obtener un titular mediático que certifique “un varapalo al ministro Bolaños”.

