Sánchez echa en cara a CC el pacto con el PP por su rechazo al reparto de menores

Primer aviso y reproche serio del Gobierno central al CC, e indirectamente a su líder y a la vez presidente de Canarias, Fernando Clavijo, por mantener su pacto con el PP en el Ejecutivo regional pese al rechazo reiterado de la dirección nacional de este partido a admitir la distribución de menores migrantes no acompañados entre todos los territorios del Estado. El jefe del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, echó en cara a los nacionalistas el mantenimiento de ese pacto tras asegurar que la razón por la que aún no se ha logrado una solución a la situación de colapso de los recursos de acogida de Canarias es la negativa del PP a ese “reparto obligatorio” en connivencia con Vox, como formación con la que gobiernan juntos en ayuntamientos y comunidades autónomas, o al menos dominan entre ambos los parlamentos regionales.

“Nosotros tenemos una propuesta que es la distribución obligatoria en todos y cada uno de los territorios, con financiación del Gobierno de España, y la pregunta es: ¿qué hacen ustedes gobernando con aquellos que niegan esto?”, le preguntaba Sánchez a la diputada de CC, Cristina Valido, durante la sesión de control de este miércoles en el Congreso, en la que la portavoz de la formación nacionalista pretendía una valoración del presidente del Gobierno sobre el grado de cumplimiento de la agenda canaria que ambas partes firmaron algo más de un año. El tono del cara a cara entre Sánchez y Valido mantuvo por lo general el tono de cordialidad que ha dominado el entendimiento político entre el PSOE y CC en lo que va de legislatura, pero afloraron por primera vez, o al menos de una forma más palpable, los desencuentros que han ido apareciendo, sobre todo en materia migratoria, o por otros “incumplimientos” de la agenda canaria que denuncian los nacionalistas.

Sánchez trató de fijar como mensaje central en su respuesta a Valido que en materia migratoria la base de su acuerdo se contenía en el punto número nueve del documento firmado en noviembre del 2023, que leyó en su literalidad, referido a “las modificaciones normativas necesarias al efecto de que las competencias de menores extranjeros no acompañados no sean responsabilidad exclusiva de las comunidades a las que llegan”. “Este era el compromiso que asumimos”, recalcó el presidente antes de denunciar que el PP y Vox “han hecho de la inmigración un elemento de controversia y de disputa partidaria, algo absolutamente lesivo no solo para los intereses de Canarias sino también para los de España”, considerando ese elemento como causa exclusiva de que no se haya producido la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería por la que el Gobierno sigue apostando. Valido había señalado por su parte que “las propuestas que se han puesto y se siguen poniendo sobre la mesa son fruto del trabajo y de la iniciativa del Gobierno de Canarias, mientras que el Estado sigue escudándose en que sin la oposición no puede actuar”.

Más allá de este asunto, Sánchez y Valido valoraron de distintas maneras el grado de cumplimiento de la agenda isleña pactada entre el PSOE y CC y asumida por el Gobierno central. El presidente dijo que en el año transcurrido desde entonces “hemos logrado avances importantes” que enumeró de forma muy genérica, y aseguró que “queda mucha legislatura por delante” para seguir “avanzando al buen ritmo” con el que, según él, ha transcurrido hasta ahora. Por el contrario, Valido rechazó el relato de “botella medio llena” que, según ella, interpretaba Sánchez y aseguró que, por el contrario, “esa botella está medio vacía en más de un cincuenta por ciento”. En particular discreparon sobre el porcentaje de fondos presupuestarios transferidos a Canarias. Mientras el presidente aseguró que ya “se han movilizado la totalidad de esos recursos”, la diputada aseguró que “más del 54 % de las transferencias no se han producido a dos semanas de que concluya el año”. El Gobierno regional calculaba a primeros de octubre que sólo se habían transferido el 1,7 % de los 887 millones recogidos en los presupuestos prorrogados, y el propio Sánchez se comprometió con Clavijo en su reunión en La Moncloa de esas fechas a que ese traspaso se completaría antes del 31 de diciembre. “Algunos de los ministerios parecen desconocer lo que hemos firmado y tengo la sensación de que trabajan para que se rompa nuestro acuerdo. La pasividad y el desinterés es la tónica general, con honrosas excepciones”, aseguró la diputada.

La nacionalista Cristina Valido en su intervención en el Pleno del Congreso / Efe

Valoración conjunta en enero

Sánchez resaltó este miércoles como otros de los principales cumplimientos la bonificación del 60 % del IRPF en La Palma, el mantenimiento de la bonificación del 75 % en el transporte aéreo, (añadiendo que seguiría trabajando para fomentar la competencia e incrementar las rutas), la mejora del sistema de las consultas frente a cualquier modificación del REF, y la presencia de representación canaria “en cumbres tan importantes como las celebradas entre España y Marruecos”. Valido, sin embargo, puso el énfasis en “incumplimientos” como el bloqueo en el convenio de obras hidráulicas, la actualización de los costes del transporte de mercancías, con lo que ello supone para que los canarios tengan la cesta de la compra más cara del Estado, el déficit energético o la gestión compartida de los aeropuertos canarios. Sí reconoció que se habían “sacado adelante” las medidas incluidas en los decretos anticrisis, como la subvención al transporte terrestre, sobre las que recordó al presidente que tienen que ser prorrogadas en enero. “Esperamos no llevarnos ninguna sorpresa”, advirtió.

A partir de aquí, Valido endureció el tono para recordarle a Sánchez que “nosotros no somos sus socios” y que ella había “cumplido a rajatabla” los compromisos con el Gobierno en las votaciones del Congreso, reclamando a continuación la celebración de una comisión de seguimiento en enero, no prevista formalmente en el documento, “que revise punto por punto el cumplimiento de nuestro acuerdo y la garantía de que se van a prorrogar todas las medidas que solo hemos podido solventar a través de decretos durante este año”. “Estas dos condiciones son fundamentales para seguir hablando”, remachó la diputada en lo que era una clara advertencia de cara a la negociación de los presupuestos del Estado del próximo año. Sánchez respondió en este sentido que “estaremos encantados de poder tener esa reunión bilateral con el Gobierno de Canarias y hacer un balance de cuál es el grado de cumplimiento por parte del Gobierno de España”.

