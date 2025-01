El PSOE asume la sucesión de Espadas en Andalucía y espera que Pedro Sánchez lance a Montero

Está siendo un parto demasiado largo y lleno de silencios en la recta final pero el liderazgo futuro del PSOE andaluz está "a punto" de despejarse. Eso al menos esperan en el partido, que confían en que este domingo o el lunes se pongan las cartas boca arriba.

Si sus majestades los Reyes Magos atienden la súplica mayoritaria de los secretarios provinciales será María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, además de vicesecretaria general del PSOE, la persona que asuma el liderazgo del partido en Andalucía sin pasar por primarias. En este caso el rey mago es Pedro Sánchez y aún no ha puesto el paquete bajo el árbol. "Ya sabéis como es el presidente del Gobierno", señalan los dirigentes socialistas andaluces con resignación.

La quietud de los últimos días, la falta de información desde Ferraz hacia Andalucía, es un síntoma claro, entienden los dirigentes andaluces, de que se está trabajando en la opción de Montero. “Si no fuera ella ya habría habido movimientos”, apuntan desde el PSOE andaluz. Santos Cerdán ha recabado la opinión de algunos secretarios provinciales y “gente próxima” a Pedro Sánchez tiene el diagnóstico de los ocho dirigentes provinciales, que confían en que haya llegado ya alto y claro al presidente. "Prudencia", indican. "Solo van a decidir Pedro (Sánchez) y María Jesús (Montero)", asumen en el partido.

Ese veredicto es prácticamente unánime: es necesario el relevo de Juan Espadas y que Montero, desde Madrid, con una figura fuerte en Andalucía, ya sea un vicesecretario general o un secretario de Organización, asuma las riendas de la federación más numerosa (45.000 militantes) del PSOE.

“Si no es Montero ya habríamos visto otros movimientos, habría otros nombres sobre la mesa”, insisten desde el puente de mando del PSOE andaluz. La opción de que Juan Francisco Serrano, diputado por Jaén, exalcalde de Bedmar y adjunto a la secretaría de Organización, presente su candidatura a primarias para liderar el PSOE andaluz también se da ahora mismo por descartada. El jiennense ha sonado como alternativa a Espadas pero el mensaje sobre él es, en este momento, claro: “Juanfran no se va a presentar”.

Sin perder estatus en Madrid

En Ferraz están pensando como encajar las piezas y no es fácil. Que sea Montero sin que pierda estatus en Madrid y mantenga todas sus atribuciones y competencias es difícil, si además tiene que ocuparse de Andalucía. “Esperando”, “sin novedad aún”, “esto ya es muy heavy”… Son los mensajes de última hora de quiénes están participando en el plan renove en Andalucía. Si finalmente Sánchez pide a su número dos en el Gobierno y el partido que asuma además la secretaría general del PSOE andaluz tiene que hacerlo sin que deje de negociar los Presupuestos y sin que pierda poder en el Gobierno y eso es “muy difícil”, reconocen quienes admiten no saber si Montero es deseo o realidad.

Para Espadas todos piden “una salida digna” y una despedida sin vendetta, pacífica. El actual secretario general del PSOE-A es además portavoz en el Senado y ese puesto le garantiza, si se formaliza su salida de Andalucía, un buen sitio en Madrid.

“Para Pedro Sánchez, Andalucía ahora mismo no es una prioridad, tiene asuntos mucho más importantes”, aseguran otras personas próximas al secretario general, que dudan de que el presidente del Gobierno esté pasando los últimos días de esta Navidad dando una solución a Andalucía. Quienes se mueven en esta tesis insisten en que el desenlace no será tan inminente como ansía la mayoría, deseosa de que “no se prolongue más esta agonía”. Los plazos del calendario orgánico señalan que las candidaturas para unas primarias a la secretaría general deben formalizarse entre el 7 y el 10 de enero, desde este martes al viernes. No queda tiempo para más cábalas. En la agenda nacional, el 6 es la Pascua Militar y el 8 empiezan los actos conmemorativos de la muerte de Franco.

Gestos de Espadas

La última palabra la tendrá Pedro Sánchez que aún no ha dicho nada claro. Todo lo que hay es información de contexto. El hecho de que Juan Espadas no acudiera el día 2 de enero a la votación de la moción de censura de Jaén, que ha permitido al PSOE romper la hegemonía del PP en las ocho capitales andaluzas, ha sido interpretado por sus compañeros como un signo claro de que Espadas ya ha asumido su retirada. “Si él quisiera seguir en la carrera para repetir como secretario general habría acudido”, señalan, porque la reconquista de Jaén ha marcado un punto de inflexión y es clave en la política andaluza y para los socialistas. “Es un gesto muy claro”, interpretan sus compañeros.

Desde el Comité Director del PSOE andaluz el pasado 20 de diciembre, Espadas ha guardado un prudente silencio sobre su futuro. Sí que ha ejercido como líder de la oposición al presidente de la Junta, Juanma Moreno. Sin embargo no ha vuelto a decir con rotundidad que irá a unas primarias y que tiene el respaldo de la dirección federal de su partido para volver a ser candidato en las andaluzas de 2026.

Es el secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, el único que ha mantenido su respaldo público a Espadas tras confirmarse que la mayoría pide su relevo. El papel de Sevilla será clave. “Todo va según lo esperado”, señalan las filas del socialismo sevillano. Se resolverá en el tiempo de descuento. Tictac.