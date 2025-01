Vox cree que "los progres" están "muy nerviosos" con Elon Musk porque "no pueden censurar" contenidos "antiglobalistas"

Vox ve a "los progres muy nerviosos con las redes sociales" porque, a su juicio, "no pueden imponer censura a las opiniones contrarias a los mantras globalistas", y ha advertido de que "harán lo que esté en su mano para censurar el sentido común".

Así ha aludido este martes el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, a las acusaciones vertidas por el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, contra el empresario Elon Musk por apoyar la desinformación en la red social X (antes Twitter), de la que ahora es propietario.

"Vemos muy nerviosos a los progres con las redes sociales que no controlan y no pueden imponer esa censura a lo que no les gusta, a cualquier opinión contraria a los mantras globalistas", ha señalado Fúster en rueda de prensa en la sede nacional de Vox.

El portavoz, que ha incluido en su juicio al presidente, Pedro Sánchez, y al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que "el tiempo de globalismo y la dictadura progre ha terminado", pero ha advertido de que "los progres harán todo lo que esté en su mano para censurar el sentido común".

Decisión lógica en Austria

En otro orden de cosas, Fúster ha valorado el encargo del presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, al partido ultraderechista FPÖ para formar gobierno. El FPÖ, socio de Vox, fue el partido más votado en las elecciones de septiembre, pero Van der Bellen encargó la formación un ejecutivo al Partido Popular Austríaco (ÖVP), que ha fracasado.

El portavoz de Vox se ha congratulado por una decisión que el partido ve "lógica" porque su socio ganó las elecciones "sin matices". "No tendría que haberlo encargado al ÖVP, que ya hemos visto cómo ha fracasado la coalición de moderaditos", ha agregado. En cualquier caso, Vox saluda el encargo porque "bien está lo que bien acaba, que es que el globalismo se desmorona a buen ritmo".

Por último, Fúster ha saludado la dimisión del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, al que ha equiparado con Sánchez en "'wokismo'". Así, ha expresado su deseo de que el jefe del Ejecutivo haga lo propio.