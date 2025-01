Montero inicia su periplo andaluz en Jaén acusando al PP de ser "heredero" del franquismo

No es baladí que la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, haya iniciado su periplo para liderar el PSOE andaluz en Jaén este sábado.

Tras la pugna soterrada que las agrupaciones provinciales de Sevilla y Jaén han protagonizado estas últimas semanas, Montero ha querido realizar su primer acto con militantes tras anunciar el pasado miércoles en Sevilla su candidatura en la sede local de la capital jiennense. En el objetivo, recomponer el partido y conseguir una imagen de unidad que está en la base de su proyecto tras meses convulsos en la federación para determinar el sustituto del actual secretario general, Juan Espadas.

Carga contra el PP en el aniversario de la muerte de Franco

Durante su discurso ante afiliados de la agrupación de Jaén, Montero ha cargado contra el PP nacional por no participar en los actos organizados por el Gobierno que dirige Pedro Sánchez por el aniversario de la muerte de Franco.

En este sentido, ha asegurado que los miembros del PSOE son "herederos de las personas que dieron la vida para que hubiera democracia en este país, y pudiésemos disfrutar de las libertades y aspirar a que nuestros hijos y nietos lleguen más lejos que nosotros".

"Somos los que promovemos políticas públicas y en esta semana especialmente los herederos de muchos hombres y mujeres que perdieron la vida para que hubiera democracia en este país, para que pudiéramos disfrutar de los derechos, de las libertades, de la prosperidad", ha abundado Montero

En contrapunto, ha afirmado que el Partido Popular ha buscado "una excusa para no sumarse" al plan del Gobierno para el 50 aniversario de la muerte de Franco, que incluye actos en embajadas de todo el mundo y la convocatoria de un concurso para la resignificación del valle de Cuelgamuros.

"Ellos eran, son herederos de esa tradición. Nosotros hemos sido siempre herederos de los demócratas, de la gente de progreso, que nunca se resignó a que efectivamente hubiera una etapa oscura, negra en la historia de España", ha enfatizado Montero, al tiempo que ha añadido que "no es neutro ni inocente posicionarse ambiguamente respecto a los autoritarismos".

Juanma Moreno, igual que Díaz Ayuso

Por otro lado, la vicepresidenta del Gobierno ha cargado contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. "Yo no digo que no sea educado, pero no es moderado, porque las políticas que practica son netamente de derecha, las mismas políticas que lleva a cabo Díaz Ayuso en Madrid", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado que el PP está "muy nervioso". "No me tiene miedo a mí, sino al PSOE de Andalucía, y tiene motivos porque sabe que si este partido da un paso adelante, somos imparables".

Asimismo, ha cargado contra las políticas de Moreno en Andalucía, y ha puesto el foco en las listas de la dependencia, la sanidad pública o la educación. "No vamos a consentir que privaticen la educación porque el ascensor que tenemos la clase trabajadora, es que nuestros hijos, nuestros nietos, tengan una educación pública que permita que asciendan en la escala social, que haga que efectivamente ocupen posiciones relevantes en la sociedad", ha indicado.

Igualdad entre comunidades autónomas

En su intervención, no ha pasado por alto la polémica sobre la financiación singular planteada por su Ministerio para Cataluña. "Hoy Cataluña y el resto de España están en condiciones adecuadas de convivir, y Andalucía siempre ha sido tierra de convivencia", ha asegurado.

A este respecto, ha añadido que "desde el Gobierno no vamos a permitir que ninguna comunidad tenga más privilegios que otras porque somos el partido de la igualdad, de la fraternidad, que aspira a que aquellos que necesitan de políticas públicas, las puedan disfrutar".