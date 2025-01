Feijóo anima a Puigdemont a apoyarle en una moción de censura contra Sánchez: "Creo que soy bastante más fiable"

"Sobran razones para una moción de censura, pero faltan votos", ha afirmado Alberto Núñez Feijóo este lunes a primera hora en una entrevista en Onda Cero. El líder del PP ha tenido que responder varias preguntas sobre la posibilidad de que use esa herramienta parlamentaria para hacer caer a Pedro Sánchez y, por primera vez, ha animado a Carles Puigdemont a dar un paso al frente y apoyarle con sus siete diputados. En estos momentos, Feijóo tiene el apoyo comprometido de Vox, una formación que asegura que participaría en una alianza con PP y Junts si la moción de censura llevara aparejada la convocatoria de elecciones generales.

En la entrevista, Feijóo ha recordado a Puigdemont que Sánchez le prometió la amnistía, y no se le ha aplicado, y que el PSC le arrebató la alcaldía de Barcelona [con la ayuda del PP, hay que recordar] pese a que los posconvergentes fueron la lista más votada. "Creo que soy bastante más fiable que el señor Sánchez", ha dicho. "Al menos Puigdemont puede ya llegar a esa conclusión: Feijóo no me ha mentido, el señor Sánchez me ha mentido", ha remachado. El jefe de los conservadores ha explicado que, en verano de 2023, intermediarios de Junts plantearon al PP que podían apoyar la investidura de Feijóo si este se comprometía a aprobar una ley de amnistía, algo a lo que, ha dicho, se negó.

"Ya le digo que esa fórmula, la de una moción de censura para convocar elecciones, creo que es lo que necesitaría nuestro país", ha subrayado Feijóo. "[Hay que] resetear la política española y volver a someter a las urnas el disparate permanente en el que vivimos por un Gobierno que ha mentido a todos los españoles, que está incumpliendo de forma sistemática su programa electoral y que además tiene unos tics antidemocráticos peligrosísismos", ha continuado en referencia a la reforma legal para prohibir a los partidos ejercer la acusación popular y evitar la admisión a trámite de denuncias basadas en recortes de prensa.

Feijóo ha evitado responder en varias ocasiones a la pregunta de si estaría dispuesto a viajar a Waterloo (Bélgica) para reunirse con Puigdemont si este se lo pusiera como condición para respaldar la moción. El jefe de la oposición ha dicho que le parecería una condición poco "seria" e "inverosímil". En estos momentos, está pendiente una entrevista así entre el 'expresident' y Sánchez, quien necesita el respaldo de Junts si quiere sacar adelante los Presupuestos Generales de 2025. Según el político gallego, "un político que quiere ser presidente del Gobierno [como es su caso] o es presidente del Gobierno, como Sánchez, no deberían mantener relaciones, negociaciones, con personas que tienen asuntos pendientes con la justicia", ha apuntado en otro momento aunque sin negarse a dar ese paso en un futuro.