Turull advierte al PSOE: "Si no cumple, tomaremos decisiones que no le gustarán"

Semana clave para las relaciones entre Junts y el PSOE. Este jueves la Mesa del Congreso de los Diputados deberá decidir si tramita o no la proposición no de ley presentada por los posconvergentes para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza. El viernes, Carles Puigdemont reunirá a la cúpula de Junts en Bruselas para darle respuesta y valorar el estado de las negociaciones con los socialistas. "Si no cumplen, deberemos tomar decisiones que no gustarán al PSOE", ha advertido ya este martes el secretario general de Junts, Jordi Turull, en el Nueva Economía Fórum.

En este sentido, para seguir en la mesa de negociación, el número dos de los posconvergentes ha reclamado al PSOE que se tramite la proposición no de ley, que se "desencalle" el traspaso de inmigración, que Sánchez se implique directamente con la oficialidad del catalán en Europa y que haya una reunión entre el presidente del Gobierno y Puigdemont, lo que Junts califica como una "amnistía política".

Por otra parte, Turull ha aprovechado la conferencia para ser muy crítico con el president de la Generalitat, Salvador Illa, a quien ha acusado de "conformismo", de "sumisión militante al discurso del PSOE" y de haber iniciado un "proceso de deconstrucción nacional". Así, le ha echado en cara que esté negociando con el Gobierno el techo de gasto, la delegación de competencias en inmigración o el catalán en Europa. Con todo, Turull ha asegurado que el PSC tiene el "triste papel" de "convencer" a la ciudadanía que si no hace "ruido" le irá mejor. “Ciudadanos está hoy perfectamente representado en el Govern de Catalunya", ha rematado.

El número dos de Junts también ha ironizado con el apoyo de ERC al Govern de Illa y ha criticado que aún no haya presupuestos ni en ninguna de las tres principales instituciones, ayuntamiento de Barcelona, Generalitat y Gobierno. Según Turull, este hecho se explica por la voluntad de los socialistas de hacer "pactos contra natura" para conseguir "el poder por el poder". Concretamente, sobre los presupuestos generales del Estado, cuya aprobación depende también de los votos de Junts, Turull ha asegurado que "tal y como pinta", no habrá cuentas públicas.

Turull también se ha referido a los informes desclasificados del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que confirman que agentes del servicio de espionaje del Estado se entrevistaron varias veces con el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, años antes de los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017, pero que lo acabaron descartando como confidente porque los agentes no confiaban en sus informaciones. Turull se ha quejado de que Illa guarde "silencio" sobre esta cuestión y no haya convocado una conferencia de prensa esta mañana para valorar dichas informaciones.