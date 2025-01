Ayuso deja vía libre a Feijóo para pactos con Junts en el Congreso pero desconoce si hay negociaciones

A la espera de que Carles Puigdemont defina este viernes cómo serán sus relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez a partir de ahora - tras rechazar este la cuestión de confianza planteada por Junts-, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha optado este miércoles por no poner palos en las ruedas a una hipotética moción de censura pactada ente PP y Junts.

Ayuso, siempre critica con los independentistas, ha apuntado en ocasiones pasadas que no había nada que negociar con un partido que busca "romper" España. Este miércoles, en rueda de prensa desde la Real Casa de Correos, se ha desentendido de posibles negociaciones entre Génova y el partido de Puigdemont para tumbar a Sánchez, pero ha dejado una vía abierta para que Feijóo siga su camino en el Congreso sin oposición interna.

La dirigente madrileña ha avalado que su partido pueda encontrar puntos de encuentro con Junts al apuntar que "en los parlamentos, cuando uno va a votar hay veces que coinciden las votaciones" con grupos parlamentarios "con los que uno no tiene nada que ver". Una vía que el PP nacional ya ha utilizado en un par de ocasiones antes de las navidades, para tumbar el impuesto sobre la producción eléctrica y para acordar una enmienda que favorece a la industria catalana y que ahora Ayuso consiente. Feijóo valora presentar una moción de censura para convocar nuevas elecciones con el apoyo de Junts, aunque en la formación de Puigdemont dicen estar lejos de cualquier iniciativa en la que Vox tenga alguna implicación.

Ayuso, que de esta forma no se pone de frente ante un eventual acuerdo con Vox, se ha desvinculado en cualquier caso de posibles conversaciones. "Desconozco si para echar al peor gobierno de la democracia en un momento dado coinciden o no las votaciones. Lo que hay que preguntarse es si hay negociaciones. Yo lo desconozco, no me corresponde a mí valorarlo", ha aseverado ante preguntas de los periodistas. "Espero que (este Gobierno) tenga los días contados, desde luego, y si hubiera unas elecciones ahora mismo todos sabemos que estaría acabado", aunque augura que el Ejecutivo hará lo necesario "para mantenerse en el poder".