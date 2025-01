El Gobierno negociará con el PP retoques “técnicos” en la ley del suelo a cambio de garantizar su apoyo

Gobierno y oposición defienden enfoques contrapuestos para abordar una solución a la problemática de la vivienda y descartan un pacto de Estado. Con todo, tanto desde el Ejecutivo como desde el PP se han lanzado señales en las últimas horas de que están dispuestos a encontrar un entendimiento de mínimos para, al menos, desbloquear la ley del suelo. Una norma demandada por el sector y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), controlada por el PP, que ya estaba previsto aprobar mediante un acuerdo entre los dos grandes partidos en mayo del pasado año. Sin embargo, los populares dieron la espantada a pocas horas de la votación, en un contexto de campaña electoral por las europeas, y el Ejecutivo decidió retirarla de la tramitación para evitar una derrota parlamentaria.

Debido a estos precedentes, desde el ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez trasladan que no se fían y que pedirán garantías previas de apoyo para retomar su tramitación. A cambio, las mismas fuentes se muestran dispuestas a aceptar retoques del texto por parte del PP si se limitan a aspectos “técnicos”. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, apostaba este martes por presentar “íntegramente” una nueva ley del suelo y negociarla con todos los grupos, incluido el PSOE. Pese a las diferencias sobre quién impulsa la norma, se visualiza un cierto deshielo para impulsar la reforma con la que se pretende facilitar la reducción de burocracia, acelerar los procesos de construcción y ampliar la disponibilidad de suelo para la construcción privada.

Para respaldar el texto aprobado en el Consejo de Ministros hace casi un año, en el Gobierno defienden que esta iniciativa sigue contando con el respaldo de la FEMP. Al igual que con el del sector, que históricamente viene reclamando dotar de mayor seguridad jurídica a la planificación urbanística de las ciudades, evitando que los planes generales decaigan por defectos de forma.

La intención es retomar cuanto antes la tramitación porque "es de urgencia para los ayuntamientos" y de ahí que el Gobierno esté negociando con el PNV, según recalcan fuentes socialistas. El pasado mes de junio, el PSOE registró junto a los nacionalistas vascos una iniciativa conjunta para reforma la ley del suelo, pero posteriormente retiró su firma del texto retrasando su tramitación ante la falta de mayorías. Con el PP no ha habido conversaciones formales por el momento, pero se asume que sus votos son imprescindibles por el rechazo del arco progresista del Congreso. Incluidos los socios de coalición, Sumar.

Tras el desplante de Sumar al acto donde Pedro Sánchez presentó el plan de vivienda del Gobierno y sus posteriores críticas a varias de las medidas, la ministra de Vivienda endurecía el tono contra sus socios. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rodríguez retaba a que cada partido se retrate sobre las medidas propuestas porque “la ciudadanía espera acción y determinación y sería necesario el acuerdo”.

Choque con Sumar

“Se espera responsabilidad de todos los grupos para abordar los problemas saliendo del dogmatismo, el partidismo e, incluso, aprendiendo de errores del pasado”, conminaba la titular de Vivienda. Tras ello añadió, en referencia al rechazo de Sumar a las exenciones fiscales para propietarios, que “veo difícil oponerse a esa medida tan importante, si decimos que hay un problema de precios y que se necesita movilizar vivienda, y que para ello estamos dispuestos a que el 100% de las rentas puedan ser bonificadas para bajar el precio a los inquilinos”. Sin medias tintas, Isabel Rodríguez concluía que “si alguien quiere boicotearlo no tendrá que responder ante el Gobierno, sino ante los ciudadanos”.

La vivienda es una bandera en disputa y de ello da cuenta que amenace con convertirse en otro campo de batalla dentro de la coalición. Al mismo tiempo, Moncloa busca desdeñar las propuestas de la oposición en esta materia al asociarlas a la burbuja inmobiliaria, como ya hizo el propio Sánchez este lunes en respuesta a la denominada ‘Declaración de Asturias’ del PP.

Distinto texto, mismas propuestas

“No es lo mismo poner suelo público a disposición que liberalizar suelo público”, contrastaba la ministra de Vivienda. Lo primero se asocia al objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a “precio asequible” y lo segundo “a lo que ocurrió en el 98 con [José María] Aznar y trajo la burbuja, los desahucios y la destrucción del sector de la construcción”. Por otra parte, rechazaba las críticas de intervencionismo del mercado para justificar que se trata de “cumplir la Constitución, que en su artículo 47 habla de la protección del suelo para prohibir la especulación”.

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, insistía ayer durante un desayuno informativo que “la intervención no es el camino, lo acreditan los datos, porque se desploma la oferta”. Sobre su propuesta para reformar la ley del suelo, abogaba por medidas estrella ya contempladas en el texto del Gobierno. Principalmente, revertir el silencio negativo, un fenómeno que cuando una administración pública no responde a la petición de un permiso, se entiende que no ha sido concedido.