Feijóo apela en Cáceres al "consenso social" para evitar el cierre de la central nuclear de Almaraz

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este jueves en Cáceres que "hay necesidades objetivas energéticas e industriales" y "consenso social" para que la Central Nuclear de Almaraz (CNA) "permanezca abierta y prorrogue su vida útil", tras lo que ha advertido que su cierre sería "un grave error".

Por este motivo, el dirigente del PP ha reclamado al Gobierno que "rectifique" su intención de cerrar la planta, y que "garantice la prórroga del funcionamiento" de Almaraz, tras lo que ha resaltado que el PP apoya "incondicionalmente la reivindicación" de que esta planta no se cierre en 2027 y 2028, tal y como tiene previsto el Gobierno.

Núñez Feijóo se ha pronunciado de esta forma, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa este jueves en Cáceres, junto con la presidenta de la Junta de Extremadura y del PP regional, María Guardiola, tras visitar la empresa Incalexa.

En su intervención, el dirigente nacional del PP ha reafirmado que las centrales nucleares "generan energía verde", tal y como señala la Comisión Europea, por lo que ha criticado que con la previsión del cierre, el Gobierno central "va en dirección contraria a los gobiernos de occidente", ya que "en este momento, en 40 países se han comprometido la construcción de 500 centrales nucleares", ha recordado.

Por este motivo, "lo que se acredita es que el gobierno español va en sentido contrario a lo que van la mayoría de los países occidentales", tras lo que ha alertado de que el cierre de las centrales supondrá "un incremento del precio de la energía, que ya está muy cara en España", así como "una deslocalización de la industria", ha dicho Feijóo, quien ha recordado que la nuclear supone el 21 por ciento del total de la energía que se produce en España.

"Fiable y segura"

Por este motivo, "si no tenemos energía barata, accesible y cercana, no vamos a poder conseguir industrias que consuman energía de una forma intensa", ha alertado Feijóo, quen ha reafirmado que la Central Nuclear de Almaraz "es una central fiable y segura", como lo acredita "la historia de su funcionamiento", ha dicho.

"Prueba de que es fiable y segura es que se construyó con elementos de fiabilidad y permite perfectamente alargar la vida útil de la central nuclear y, en consecuencia, una prórroga de su funcionamiento", ha reiterado el presidente del PP, quien también ha aludido a la "unanimidad de la población de Almaraz y de toda la comarca" en favor de que esta planta siga funcionando, y así se pondrá de manifiesto en la manifestación convocada para este sábado, 18 de enero, en el entorno.

Finalmente, Núñez Feijóo ha reafiramdo que en el PP no tienen "ninguna duda" de la necesidad de que esta planta siga funcionando, para generar "energía barata, accesible" y ha abogado por "no desmantelar aquello que funciona y no ir en contra de la política energética europea y la política energética occidental".

"Yo creo que España debe ser de los pocos gobiernos occidentales que va en contra de la inmensa mayoría de las grandes economías del mundo, ha insistido Feijóo, quien ha reiterado que supone "un grave error" el cierre de esta planta, por lo que ha pedido al Gobierno central "que rectifique y que garantice la prórroga y el funcionamiento de esta central nuclear en Extremadura", ya que "es necesario, es oportuno y hay un gran consenso social que lo avala", ha concluido.