Feijóo acusa a Sánchez de utilizar a los pensionistas como "escudos humanos” en su decreto: “Es mezquino"

Alberto Núñez Feijóo pasó a la ofensiva después de que ayer el PP votara en contra del real decreto ley que contenía la subida de las pensiones y el Gobierno haya culpado por completo a los conservadores de los efectos. En la pelea por el relato, el líder del PP afirmó este jueves durante su visita a Feria Internacional del Turismo (Fitur) que el Ejecutivo “utiliza a los pensionistas como escudos humanos”. Y recalcó la posición de su partido, consciente del fuerte desgaste que puede acarrear haber tumbado medidas como la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte público: “Sí a la subida de las pensiones y no a regalar privilegios e inmuebles a sus aliados. Sí a la bonificación del transporte y no a la subida del IVA a luz y alimentos. Y sí a Valencia pero no a las medidas que ayudan a la okupación de viviendas”.

El líder del PP insistió en que el decreto ómnibus era "una trampa" y que "utilizar a los pensionistas" para incluir otras medidas que nada tienen que ver es "inadmisible, mezquino, un trágala y además inmoral". Feijóo quiso recordar que su partido ya ha registrado una proposición de ley relativa a la subida de las pensiones, que por procedimiento de urgencia podría aprobarse en dos o tres semanas y las pensiones en febrero no sufrirían la bajada. Además, el PP también está dispuesto a convalidar un nuevo real decreto ley siempre y cuando recoja exclusivamente la actualización de las pensiones.

Feijóo recorrió durante dos horas Fitur y se encontró con distintos presidentes autonómicos del PP. El primero fue Carlos Mazón, con el que se abrazó antes de visitar los distintos 'stands' de la Comunitat Valenciana. Y también aprovechó para criticar la visita que hace Pedro Sánchez hoy a Valencia -sin visitar, en principio, las localidades afectadas por la DANA-, reprochando "haber excluido de la reunión prevista" al president autonómico.

"Es impropio que haya 138.000 vehículos arrasados y amontonados por las inundaciones y el Gobierno no ayude a retirarlos. O que esté cobrando intereses por los prestámos que piden los comerciantes o el IVA de los coches que se tienen que comprar por haberlos perdido". "Por tanto, estoy absolutamente convencido que los valencianos saben distinguir a aquellos que intentan reconstruir Valencia y a otros que intentan hacer una persecución política", zanjó.

Feijóo también se vio con el presidente de Murcia, Fernando López Miras; y la balear Marga Prohens. Estuvo visitando los espacios de Badalona y Castelldefels, cuyo alcalde, Manu Reyes, también del PP, le esperaba con un arroz típico de la localidad que acumula una tradición de cien años. "Hemos traído un chiringuito de la playa literalmente a Fitur", bromeó Reyes.

El líder conservador también se pronunció acerca de la hostilidad desatada entre su formación y el PNV, que aunque lleva meses produciéndose con altibajos, esta semana ha vuelto al primer plano. El portavoz, Miguel Tellado, dedicó palabras durísimas a los nacionalistas, sobre todo, por el palacete en la ciudad de París que el Gobierno les ha cedido a cambio de su apoyo parlamentario. Para el PNV se hace justicia porque insisten en que es de su propiedad. Pero el PP asegura que la Justicia -tanto francesa como el Tribunal Supremo- no ha considerado nunca que esa propiedad pueda acreditarse. El palacete alberga la sede del Instituto Cervantes en la capital francesa.

El recado de Feijóo no pudo ser más claro: "El PNV es un satélite del PSOE y el sanchismo". Y "cuando vuelva otra vez a ser un partido que tenga criterio y que pueda pactar con unos o pactar con otros, en función del objetivo del pacto, es evidente que podrá hablar con el Partido Popular". Hasta ese momento la relación parece rota.