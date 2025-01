La fiscal superior de Madrid se enfadó porque la denuncia contra la pareja de Ayuso se conociera al pasar de Hacienda a Fiscalía

La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, justificó ante el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado que se hubiera enfadado cuando oyó en una emisora de radio informar sobre la denuncia interpuesta por el ministerio público contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos fiscales y uno de falsedad, porque ocurría justo en el momento en que había pasado de Hacienda a la Fiscalía.

Lastra, que compareció como testigo ante el instructor de la causa seguida contra el fiscal general del Estado por un delito de revelación de datos, declaró, según el acta de su declaración al que ha tenido acceso esta redacción: "Estaba enfadada y se lo trasladé así a Pilar [Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, también imputada en la causa]. Yo no sé cómo ha llegado al periodista, lo que sí sé es que Hacienda, la Agencia Tributaria, lleva muchísimo tiempo tramitando esto y justo ha salido a la luz pública en el momento en que nosotros hemos trasladado la información y se lo digo por eso, porque no era solo la denuncia, que ya estaba en el decanato y que podía tener conocimiento el periodista por otras vías es que decía cosas que yo no había leído la denuncia y que, por lo tanto, entendí que eran cosas que o bien estaban en nuestras diligencias de investigación o en el expediente de Hacienda".

Un dato que el abogado de Alberto González Amador no deja pasar de largo e insiste en el whatsapp que el número dos de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe, recientemente imputado en el procedimiento, envía a Rodríguez en el que comenta: "Curioso que Almudena esté cabreada, con otras filtraciones no se ofende". La fiscal superior le responde que le pregunte a él, que ella se "cabrea con todas las filtraciones que afectan al trabajo de cualquiera" de sus "379 fiscales", para añadir que cuando considera que hay que informar de algo se traslada a todos los medios a través del gabinete de prensa.

Durante su declaración ante el juez Hurtado, Lastra aseguró que la mañana del 14 de marzo, cuando hablaron en relación con la nota de prensa que el ministerio público preparaba para desmentir que el intento de conformidad partiera de la fiscalía y que había sido abortado por los superiores, preguntó directamente al fiscal general si había sido él quien había filtrado información relativa a González Amador, a lo que él respondió que eso no importaba en ese momento. Desde entonces, no han vuelto a hablar ni siquiera a mensajearse.

A continuación contó que el desacuerdo con García Ortiz procedía de la noche anterior cuando consideraba imprescindible tener en su poder los correos que se habían cruzado el fiscal que firmaba la denuncia, Julián Salto, y el abogado de González Amador. Ella sostenía que ya contaba con datos suficientes para redactar una nota de prensa en la que se negara que la conformidad partía del ministerio público sin necesidad de los correos. García Ortiz los consiguió a través de Rodríguez, que llama a Salto mientras este está en el fútbol, para conseguirlo.

“Para qué le mandas los correos, Pilar, los van a filtrar. Pilar, haz el favor de no hacer nada más, nada más. Como sé que trabaja hasta las tantas de la noche en la sede de la fiscalía, dije haz el favor de ir a tu casa, de descansar, y a ver si podemos estar tranquilos esta noche y mañana ya vemos cómo hacemos esto, y esa fue la última conversación que he tenido con Pilar" sobre este asunto, relató Lastra en el Tribunal Supremo.

Para corroborar su "deducción" explicó que los correos les llegaron a ella y a Rodríguez a las 21.54 horas, y que esta le señaló que se los había reenviado al fiscal general. A las 23.50 horas contó su contenido la Cadena SER.