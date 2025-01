El PP se revuelve contra los sindicatos: "A quien tienen que pedir que mueva el culo con las pensiones es a Sánchez"

El PP continúa en la batalla del relato tras no convalidar el real decreto ley que contenía la revalorización de las pensiones y las bonificaciones al transporte público, insistiendo en que se trata de “un chantaje” que toma como “rehenes” a los pensionistas. La secretaria general, Cuca Gamarra, compareció este viernes para insistir en que los votos del PP están garantizados en un nuevo decreto que solo contenga las ayudas. Además de registrar proposiciones de ley con esas medidas, el PP impulsará en el Senado una moción para instar al Gobierno a que convoque de inmediato otro Consejo de Ministros y apruebe nuevos textos.

Además, la número dos de los conservadores anunció una ofensiva social con recogidas de firmas en Change.org y en la calle, “haciendo uso de nuestra estructura provincial” para que los propios pensionistas y los usuarios del transporte público puedan movilizarse directamente: “Lo van a poder pedir ellos en primera persona. No tienen por qué resignarse a este Gobierno. La revalorización no puede llegar a cambio de subidas de impuestos, blindar a okupas o hacer pagos al PNV”, dijo. El momento de mayor tensión de su comparecencia se dirigió hacia los sindicatos, después de que estos hayan convocado una manifestación para el domingo 2 de febrero exigiendo la subida de las pensiones y señalando directamente a PP, Vox y Junts.

Gamarra se quejó desplegando un tono muy duro contra UGT y CCOO: “Es sorprendente que los sindicatos se pronuncien en contra de la oposición. No pasa en ninguna democracia del mundo”, dijo, para afirmar justo después: “Tienen mono de salir a la calle y no esperan al 1 de mayo. Sabiendo nuestro voto a favor de revalorizar las pensiones, les invito que vayan a Ferraz. A quien hay que pedir que mueva el culo es a Sánchez”, afirmó la secretaria general.

“Salvo que los sindicatos estén actuando como brazo político de Sánchez. Los sindicatos saben bien que nuestro voto está. Deberían olvidar los intentos de movilizarse contra la oposición”, volvió a quejarse.

“Es una legislatura imposible”

Gamarra, acompañada de los portavoces en el Congreso y el Senado, Miguel Tellado y Alicia García, insistió en que “a nadie se le escapa ya que estamos ante una legislatura imposible”, y culpó a Sánchez de “absoluta inoperancia, irreversible decadencia y descomposición parlamentaria”.

“Esto es algo que se veía desde el primer momento. Cuando quien gana las elecciones se empeña en gobernar simplemente por permanecer en el poder, sin tener una mayoría parlamentaria entras en una legislatura imposible”, aseguró la número dos del PP.

Los conservadores insisten en que “si no se pueden aprobar los Presupuestos, ni aprobar leyes, no se puede gobernar”. “Solo hay una salida para Sánchez que es irse y dar la palabra a los españoles. Sabemos que resistirá lo que pueda, pero un presidente responsable convocaría elecciones”, reiteró. La pregunta es: "¿Pedro, a qué esperas? Vete ya. No puedes gobernar España", lanzó Gamarra endureciendo el tono.